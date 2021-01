Al via Baghdad Central su Sky Atlantic. Dal 18 gennaio debutta la serie thriller ambientata nel 2003 in Iraq, nei mesi successivi alla caduta di Saddam Hussein. In una città invasa dal caos e devastata dalla guerra, un ex poliziotto indaga sulla scomparsa di sua figlia, una studentessa che lavorava come traduttrice per gli americani. La ragazza è improvvisamente sparita nel nulla. Il clima non è dei migliori: il sospetto e paranoia governano sovrani.

Firmata da Stephen Butchard, già dietro il successo di House Of Saddam e The Last Kindgom, la serie è composta da sei episodi che andranno in onda ogni lunedì su Sky Atlantic. Apprezzata all’estero, il Guardian l’ha definita “un drama emozionante”, mentre per il Wall Street Journal è “impossibile interromperne la visione”.

Al centro della storia c’è Muhsin al Khafaji, un uomo che ha perso tutto e lotta con tutte le sue forze per mantenere al sicuro se stesso e ciò che resta della sua famiglia – la primogenita è scomparsa, l’altra figlia sta invece molto male. Khafaji intraprenderà una ricerca disperata pur di trovare Sawsan, finendo anche al centro di un errore di identità. Lo aiuterà un ex ufficiale di polizia britannico, Frank Temple che lo recluta per lavorare con lui nella Green Zone.

Nel cast e personaggi di Baghdad Central su Sky Atlantic troviamo Waleed Zuaiter nel ruolo di Muhsin al-Khafaji, un ex poliziotto iracheno che va alla ricerca di sua figlia scomparsa; Bertie Carvel è Frank Temple, ex poliziotto inglese che aiuta Muhsin a entrare nelle fila dei “collaborazionisti”; Leem Lubany interpreta Sawsan, figlia maggiore di Muhsin, che scompare all’inizio della storia; July Namir è Mrouj, la figlia più piccola di Muhsin, che è gravemente malata; Clara Khoury è la professoressa Zubeida Rashid; Corey Stoll è John Parodi, il capitano dell’esercito americano; Neil Maskell è Douglas Evans, contractor per una società militare privata; e Fady Elsayed nel ruolo di Ibrahim Jabani.

L’appuntamento con Baghdad Central su Sky Atlantic è per stasera, in prima serata, alle 21:15. Gli episodi sono disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV.