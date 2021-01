Dopo quasi un anno insieme e nonostante un grande affiatamento Ben Affleck e Ana De Armas si sono lasciati, a causa di obiettivi di vita diversi.

Gli attori sono diventati una delle coppie più ammirate del jet set dopo essere stati avvistati per la prima volta all’inizio del 2020 durante le riprese del thriller Deep Water a New Orleans. Da allora erano apparsi più volte vicini in alcuni viaggi romantici, prima di ufficializzare la storia con delle foto sui social ad aprile. Ma l’idillio della coppia di bellissimi di Hollywood è durato poco e ora Ben Affleck e Ana De Armas si sono lasciati.

Secondo People, la storia affrontava delle complicazioni a causa dei contrasti tra i due attori, che non sono riusciti a trovare un compromesso su dove basare il loro quotidiano. Una fonte ha spiegato a People che questa sarebbe la ragione per cui Ben Affleck e Ana De Armas si sono lasciati.

Ben non esce più con Ana. Hanno rotto. La loro relazione era complicata. Ana non vuole vivere fissa a Los Angeles e Ben deve ovviamente farlo viso che i suoi figli vivono a Los Angeles.

Affleck è padre di Violet, 14 anni, e Seraphina, 11 anni (figlie dell’attrice Jennifer Garner) e di Samuel, 8 anni. Pare che Ana de Armas li abbia conosciuti e abbia trascorso del tempo con loro, ma la giovane attrice è in un periodo di grande ascesa per la sua carriera ed è spesso in viaggio per lavoro: attualmente è sul set del biopic di Netflix dedicato a Marilyn Monroe in cui interpreta l’iconica attrice. Ben Affleck e Ana de Armas si sono lasciati ma a quanto pare in maniera serena, secondo un’altra fonte di People.

Si tratta di qualcosa che era reciproco e completamente amichevole. Sono in momenti diversi della loro vita; c’è un profondo amore e rispetto. Ben continua a voler lavorare su se stesso. Ha tre lavori in lizza ed è un padre solido a casa. Sono entrambi contenti delle loro vite.

Ad incidere sulla rottura non sarebbe stata la differenza di età, 48 anni lui e 32 lei, sicuramente le esperienze di vita molto diverse hanno avuto un peso sulle rispettive esigenze.