WhatsApp è senza ombra di dubbio una delle applicazioni di messaggistica istantanea – e gratuita – più diffuse al mondo, e in particolare in Italia. Nonostante prosegua senza sosta l’ascesa di alternative come Telegram e Signal, la piattaforma è praticamente un must per quanti possiedono uno smartphone e vogliono rimanere facilmente in contatto con affetti, familiari e conoscenti.

Una diffusione a macchia d’olio, questa, che ha portato con sé anche inevitabili azioni fraudolente, soprattutto qui nel Bel Paese. Il Commissariato di Polizia Postale Online, attraverso un nuovo bollettino pubblicato in rete – e che potete consultare in prima persona collegandovi direttamente a questo indirizzo -, ha infatti osservato che sono in crescita i furti degli account Whatsapp, spiegando il modo attraverso cui questi avvengono ed evidenziando le modalità utili per proteggersi dagli attacchi. Stando a quanto si legge, gli hacker inviano un un SMS con scritto “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”. Proprio abboccando ed eseguendo questa banale procedura – vale a dire reinviando il codice in questione al numero del mittente -, i criminali informatici sono in grado di impadronirsi dell’account Whatsapp per inviare messaggi a nome dell’utente, ma anche per accedere ai contatti salvati in rubrica per scatenare una sorta di fastidiosa e potenzialmente pericolosa catena di Sant’Antonio.

Per questo motivo, con l’allarme intensificatosi nel primo mese del 2021, la Polizia Postale invita gli utenti a non reinviare mai eventuali codici arrivati via SMS, in quanto sono strettamente personali e dunque dati da non condividere con gli altri. Non mancano poi raccomandazioni più generali, che prevedono l’attivazione della verifica in due passaggi e di preoccuparsi di non cliccare mai sui link presenti negli SMS o messaggi arrivati attraverso le piattaforma di messaggistica posseduta da Facebook. Nel caso siate malauguratamente caduti in questa nuova trappola dei cybercriminali, sappiate che è possibile recuperare l’account Whatsapp accedendo con il proprio numero di telefono ed inserendo il codice SMS a sei cifre ricevuto direttamente dall’app.