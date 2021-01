Non hanno dovuto attendere troppo tempo i possessori del Samsung Galaxy Fold prima di ricevere l’aggiornamento alla One UI 3.0 basata su Android 11, proprio come successo giorni fa agli utenti che hanno deciso di puntare sul nuovo Samsung Galaxy Z Fold 2 (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Stando a quanto riportato dal ben informato portale ‘SamMobile‘, il rilascio è partito, anche se la disponibilità della release varierà a seconda dei territori. Al momento i Paesi interessati dalla distribuzione sono la Francia e gli Emirati Arabi per quanto riguarda il modello LTE (pacchetto F900FXXU4DUA1), oltre che l’UK (F907BXXU4DUA1) per la versione 5G.

L’upgrade potrà essere installato in modalità OTA (Over-The-Air), attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Aggiorna‘ (non cancellerà i dati personali presenti a bordo, di cui si raccomanda comunque di fare un backup preventivo per qualsiasi evenienza). La distribuzione della One UI 3.0 con Android 11 si fa progressivamente sempre più importante, come dimostra anche il roll-out relativo al Samsung Galaxy Z Fold 2 che ha ormai messo piede in Germania, Regno Unito, Malesia, Slovenia, Vietnam, India ed Emirati Arabi (tutto questo nell’arco di una settimana), proponendosi di raggiungere anche altri mercati in tempi brevi (il colosso di Seul aveva ribadito la major-release sarebbe arrivata entro fine febbraio, tempi che, a conti fatti, sembrano essere stati del tutto rispettati).

L’aggiornamento porta sul Samsung Galaxy Z Fold anche la patch di sicurezza di gennaio 2021, altro elemento assai gradito, che non dovrebbe, a nostro avviso, mai essere sottovalutato (troppo spesso si pensa solo alle nuove funzioni, tralasciando l’aspetto legato alla sicurezza, che è invece quello che più dovrebbe interessare). Se avete dettagli da portare alla nostra attenzione potete utiizzare il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.