Stasera alle 21 riparte il Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Dopo tanto parlare, scrivere e discutere, mi sembrava giusto chiudere ogni discorso su Vincenzo Muccioli, San Patrignano e la serie di Netflix facendo una conversazione con Andrea Muccioli. Lui, come pure io, ha declinato l’invito di andare nelle trasmissioni televisive dove lo hanno invitato per parlare delle polemiche sulla serie TV che hanno acceso tutti i media. Ha accettato solo due interviste, una del Corriere della Sera e un su OGGI. Stasera ci vedremo per raccontare la verità. Per me sarà un’intervista difficile, perché con Andrea sono amico e in questi giorni abbiamo parlato tanto di quello che sta succedendo, ma mai pubblicamente.

Era doveroso aprire con lui. Ma veniamo alla musica. Il Premiato Circo Volante del Barone Rosso è partner della 15 giorni di Rainbow Free Day, come del resto OptiMagazine. Tra i promotori c’è anche Roberta Giallo che stasera tornerà. Eleonora Montagnana è una violinista che mi è stata segnalata su Twitter. Alessandra Nicita una brava cantautrice. Poi, da Rainbow Free Day mi hanno fatto conoscere Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar e stasera scopriremo insieme tutti questi talenti. Rigorosamente dal vivo. Sì, perché l’intento del Premiato Circo Volante del Barone Rosso è quello di mantenere vive le emozioni dei concerti, anche se intimi. Lo stesso intento che ha il Rainbow Free Day.

