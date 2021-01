Dobbiamo necessariamente tornare sui problemi riscontrati in queste ore coi server League of Legends. In sostanza, ci sono ancora diversi utenti che non riescono ad accedere alla piattaforma, con anomalie che si susseguono da oltre 24 ore. A rendere la questione di difficile lettura, poi, abbiamo il fatto che alcuni riescono a giocare, altri no. Qual è la variabile che comporta il malfunzionamento di 2021? Difficile fare ipotesi in questo senso, anche se soluzioni momentanee potrebbero esserci ed oggi 18 gennaio le vogliono condividere coi nostri lettori.

Possibili soluzioni per i problemi con server League of Legends il 18 gennaio

Cosa sappiamo al momento sui problemi che si riscontrano server League of Legends? Poco e niente, ve lo dico subito. Vicenda che abbiamo preso in esame già nella giornata di ieri e che, evidentemente, non è di facile risoluzione per i tecnici. Chi riscontra anomalie, fa sapere che al momento dell’accesso si palesa davanti ai loro occhi il seguente messaggio: “Si è verificato un errore inaspettato durante la sessione di accesso. Riprova”. Al momento, non abbiamo ulteriori indicazioni.

Alcuni fanno sapere di aver avuto contatti con l’assistenza e che l’auspicio dello staff sia quello di risolvere i problemi con server League of Legends entro la giornata di lunedì. Tuttavia, attraverso i feedback raccolti in queste ore, percepisco che due strade alternative potrebbero farvi affrontare meglio la situazione: o utilizzate una VPN, o in alternativa provate ad utilizzare la connessione del vostro gestore mobile sul PC, collegando quest’ultimo via hotspot. Non è sicuro che quest’ultima strada risolva l’anomalia, ma potete quantomeno tentare.

Qualora abbiate riscontrato problemi coi server League of Legends, al punto da avere problemi di accesso al gioco ancora oggi 18 gennaio, fateci sapere con un commento qui di seguito, in modo da esaminare eventuali esperienze sul campo.