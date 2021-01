Il set di Peaky Blinders 6 apre ufficialmente i battenti. Dopo quasi un anno dalla chiusura della produzione, che doveva partire lo scorso marzo, rimandata poi per la pandemia di Covid-19, la serie britannica ha confermato l’avvio dei lavori per quello che sarà l’ultimo capitolo della saga degli Shelby.

Alcune foto annunciano l’inizio delle riprese di Peaky Blinders 6, tra cui uno scatto del protagonista Cillian Murphy che si prepara a tornare nei panni di Thomas Shelby sfoggiando il suo iconico taglio di capelli.

Loz Schiavo, pluripremiato truccatore dello show, ha condiviso una foto delle ciocche tagliate dell’attore in un post su Instagram che successivamente è stato rimosso. Nella didascalia c’era scritto: “#tommysback“. Un ulteriore scatto è stato condiviso dal profilo ufficiale di Peaky Blinders e ritrae un momento dal backstage della quinta stagione. Nella didasclia, l’account conferma che ulteriormente che le riprese del sesto ciclo di episodi sono iniziate.

Non è ancora chiaro quando verrà rilasciata Peaky Blinders 6. Finn Cole, che interpreta Michael Gray nello show, in precedenza aveva accennato al fatto che la prossima stagione potrebbe arrivare entro la fine del 2021.

Parlando con NME, l’attore ha infatti dichiarato: “Spero che possiamo tornare al lavoro il prossimo anno e che possiamo avere tutto pronto per voi entro la fine dell’anno. Non vedo l’ora di tornare sul set e che i fan lo vedano perché hanno aspettato così pazientemente da così tanto tempo; è ora che diamo loro qualcosa.”

La serie BBC, pubblicata in Italia su Netflix, viene girata principalmente a Liverpool e Leeds. A marzo 2020, il governo inglese aveva bloccato le produzioni cinematografiche e televisive a seguito dell’espansione della pandemia di Coronavirus. Oltre Peaky Blinders, anche altre serie tv e film, girati nel Regno Unito, avevano subito uno stop, tra cui Line of Duty, Animali Fantastici 3 e The Batman.

In attesa di saperne di più e nella speranza che non ci siano nuove interruzioni, le cinque stagioni di Peaky Blinders sono intanto disponibili per lo streaming su Netflix.