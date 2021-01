Oggi 18 gennaio è il primo di due giorni cruciali per la crisi di Governo. A che ora la diretta del discorso di Conte avrà il via alla Camera come primo passo del premier per ottenere la fiducia di tutto il Parlamento? Ancor prima di pranzo si potranno ascoltare già le parole del presidente del Consiglio ai deputati in un discorso che dovrà essere il più convincente possibile.

A che ora dunque prenderà il via il discorso di Conte? La prima prova a Montecitorio è prevista già in questa mattinata. La camera è stata convocata per le ore 12. Non è possibile quantificare quanto durerà il discorso del premier ma, probabilmente, non sarà molto breve. Nell’intervento il presudente del Consiglio potrebbe puntare più sull’elenco dei risultati raggiunti finora (come ad esempio la somma importante del Recovery Found conquistata in Europa) piuttosto che snocciolare un vero e proprio atto accusatorio nei confronti di Renzi, unico responsabile della crisi di Governo.

Come sarà possibile vedere la diretta del discorso di Conte alla Camera? Il canale dello streaming ufficiale sarà di certo quello della TV dello specifico ramo del Parlamento. Collegandosi direttamente all’home page del relativo sito sarà possibile avviare il live e visionarlo fino a conclusione. La possibilità di restare aggiornati sulla cruciale questione verrà concessa, in diretta, anche da alcune emittenti televisive. All’interno del programma L’aria che tira di La7 l’intervento di Conte sarà certamente trasmesso. Per chi non ha un televisore, il relativo streaming sarà disponibile a questo collegamento. Ancora, anche i canali all news come RaiNews24 non mancheranno di proporre la diretta da Montecitorio.

La Camera non dovrebbe regalare sorprese e dunque la fiducia dovrebbe essere incassata da Conte dai Deputati. Nella giornata di domani, la seconda diretta del discorso di Conte al Senato invece ha un esito ben meno certo e chiaro. Le prossime 24 ore sono dunque più che decisive.