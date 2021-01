Il cerchio si è chiuso in Una Mamma per Amica oppure no? I fan se lo chiedono ancora oggi nonostante sia passato ormai una settimana dal finale del revival in onda domenica scorsa. L’arrivo di Jess e la gravidanza di Rory hanno lasciato una speranza a tutti coloro che hanno sempre sognato di vedere la giovane delle Gilmore al suo fianco. Il finale del revival di Una Mamma per Amica non va in onda oggi e lo stesso farà nelle prossime settimane visto che le quattro puntate speciali sono terminate domenica scorsa quindi tutto quello che ne sarà di Rory è destinato a rimanere nei sogni dei fan fino a che qualcuno non annuncerà ufficialmente un nuovo capitolo.

Al momento non vi è notizia a riguardo anche se nessuno ha mai chiuso ufficialmente le porte ad un rinnovo a cominciare dai Palladino che, pur avendo firmato un contratto con Amazon, hanno lasciato intendere di avere chiarito il fatto che potrebbero occuparsi per un nuovo capitolo di Una Mamma per Amica per Netflix.

“Mamma… sono incinta!” 😱😱😱 #UnaMammaPerAmica Pubblicato da LA5 su Domenica 10 gennaio 2021

Nel 2016 la piattaforma ci ha regalato il revival con Lauren Graham e Alexis Bledel nei panni di Lorelai e Rory Gilmore e il finale ha rivelato che proprio quest’ultimo si è riscoperta incinta lasciando però il mistero su chi sia il padre del suo bambino. Tutto lascia pensare che sia proprio Logan il padre e quindi che lui possa essere per Rory quello che Christopher Hayden è stato per sua madre, toccherà quindi a Jess vestire “i panni” di Luke nella vita della giovane delle Gilmore?

Resta comunque l’incognita Paul (Jack Carpenter) visto che Rory usciva con lui e che sempre lei ha passato la notte con il fan senza nome di Star Wars. L’unica cosa certa è che la storia è tornata così al punto di partenza e forse un domani sarà Rory ad essere per sua figlia quello che Lorelai è stata per lei.