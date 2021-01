Non possiamo certo ignorare i problemi segnalati oggi 17 gennaio da diversi utenti italiani, per quanto riguarda il regolare accesso ai server League of Legends. Al momento non ci nono comunicazioni ufficiali in merito, ma è chiaro che la questione tenga banco. Si tratta di una situazione che, almeno sulla carta, ci presenta diverse analogia rispetto a quanto riportato lo scorso mese di agosto, quando siamo stati costretti a parlare di ulteriori anomalie coi server League of Legends sul nostro magazine.

Le prime ipotesi sui problemi che stanno determinando anomalie coi server League of Legends

Nello specifico, le ultime segnalazioni ci parlano di server League of Legends soprattutto con connessione WiFi. Passando a quella del vostro gestore telefonico, forse riuscirete temporaneamente a mettere da parte i problemi tornati attuali questa domenica. Solo ipotesi, visto che alcuni affermano di aver risolto così, mentre altri riscontrano ancora il malfunzionamento. Considerando il fatto che le prime segnalazioni risalgano alla giornata di ieri, abbiamo ragione di credere che non si tratti di normale manutenzione.

Per ora, posso confermarvi che potete seguire in tempo reale l’andamento delle segnalazioni riguardanti i problemi che oggi 17 gennaio evidenzino anomalie non isolate coi server League of Legends, grazie al solito contributo che ci arriva da Down Detector. Nei prossimi minuti continuerò a seguire la vicenda, ma nel frattempo sentitevi di commentare l’articolo qui di seguito riportandoci la vostra esperienza, nel caso in cui abbiate riscontrato anomalie con il servizio.

Aggiornamento ore 11:53. I problemi ai server League of Legends ci mostrano segnalazioni costanti, ma zero picchi. Si rafforza, pertanto, l’ipotesi che la questione riguardi solo parte del pubblico, a seconda del tipo di connessione che stiamo utilizzando. Ne sapremo di più nei prossimi minuti.