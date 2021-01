Il suo ritorno ha fatto pensare ad una conclusione imminente, un modo per congedarsi dal pubblico riannodando i fili con la storia della serie, ma l’apparizione di Patrick Dempsey non equivale a dire che al termine di questa stagione Grey’s Anatomy finirà del tutto.

L’attore ha fatto da guest star in due episodi nella prima parte della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy, apparendo nei panni di Derek alla protagonista Meredith Grey, in un sogno indotto dalla sedazione durante il ricovero per Covid.

Assente dalla serie dal 2011, dopo la morte del suo personaggio, Dempsey ha accettato l’invito a ritornare in scena in Grey’s Anatomy per dare il suo contributo ad una stagione dedicata a medici, infermieri e operatori sanitari per celebrarne l’impegno e il sacrificio, talvolta anche in termini di vite umane perdute, nella lotta contro il Coronavirus.

Questa atmosfera un po’ nostalgica e molto socialmente impegnata ha fatto pensare alla fine imminente di Grey’s Anatomy, complici anche le dichiarazioni della protagonista Ellen Pompeo sulla possibilità di chiudere con la stagione 17. In realtà gli ascolti continuano a premiare la serie e ABC vorrebbe rinnovarla per un 18° capitolo. Anche Dempsey è convinto che la conclusione non sia imminente.

Secondo l’attore la fine di Grey’s Anatomy arriverà col naturale corso delle cose, dopo aver lasciato una grande eredità nel pubblico anche nella percezione della medicina, ma sicuramente la fine non è vicina, come ha spiegato a People.

Penso che sarà rivelato a suo tempo nel modo giusto. Penso che questa sia stata la cosa straordinaria di Grey’s Anatomy. In primis che tanti medici ora abbiano raggiunto il loro 17° anno. Così tante persone hanno completato la loro istruzione e ora stanno diventando medici, quindi questa è una delle più grandi eredità dello spettacolo, che ci siano così tanti giovani medici nel mondo che sono stati ispirati dallo spettacolo. E per quanto mi riguarda, sono molto orgogliosa di questo. E penso che per noi riunirci e onorare tutti i soccorritori in prima linea, i medici e gli infermieri, penso sia una buona cosa. Penso che la serie finirà al momento giusto. Vedremo quando sarà. Ma non sembra che possa succedere presto, questo è certo.

Dempsey ha anche aggiunto che nel girare le scene di Derek e Meredith sulla spiaggia erano “tutti commossi” e che non è finita qui, perché “ci saranno altri momenti nei prossimi mesi“. L’idea di riunire la coppia storica di Grey’s Anatomy è frutto di un “desiderio di romanticismo e vero amore nel mondo“: Dempsey ritiene che ci sia “qualcosa di così amato in quella relazione e così speciale” e il modo in cui la reunion è stata realizzata è un inno alla “guarigione” di cui c’è molto bisogno in questo momento.