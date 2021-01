Il Napoli di Gattuso spazza via le polemiche dopo le sofferte vittorie contro l’Udinese e l’Empoli in Coppa Italia. Gattuso ed i suoi atleti hanno divorato letteralmente la Fiorentina affibbiando ben sei reti alla formazione di Prandelli. Non uno, ma sei bocconi per divorare una Fiorentina che pure ha rischiato di risultare indigesta a Gattuso.

Dopo la rete lampo d’Insigne, la Fiorentina ha più volte sfiorato la rete del pareggio con le incursioni di Ribery e dell’amatissimo ex Callejon. C’è stato bisogno del miglior Ospina per respingere al mittente i peggiori incubi di Gattuso. Poi è salito in cattedra Lorenzo Insigne che ha innescato, insieme a Petagna, la valanga di reti che ha concluso la partita.

Festa grande al fischio finale per il Napoli che adesso guarda con maggiore ottimismo alla finalissima di SuperCoppa ( mercoledì 20 gennaio alle ore 21.00 contro la Juventus a Reggio Emilia) ed alla corsa Champions nella quale ha ritrovato vigore? Il segreto di questa strepitosa vittoria, tra le più roboanti della stagione insieme a quelle contro Roma ed Atalanta, è da rintracciare alla Masseria Guida di Ercolano.

Gattuso, giovedì mattina, ha preferito rinunciare all’allenamento: tutti a pranzo alle falde del Vesuvio. Niente cellulari e tanta sincerità. In vino veritas per cementare il gruppo e fugare qualche malumore di troppo. Una mossa psicologica vincente che Gattuso potrebbe anche replicare in occasione dei prossimi incontri. Tutti a tavola per vincere con un ricco menù: antipasto di gamberetti all’Ospina, spaghetti fantasia all’Insigne, filetto alla Bakayoko che ha saldato il conto per festeggiare la rete della vittoria ad Udine, bignè alla Lozano.

De Laurentiis gongola,ma adesso l’attenzione è tutta concentrata sulla finalissima di SuperCoppa contro la Juventus. La vittoria contro i bianconeri sarebbe un vero banchetto di gala.