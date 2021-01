Il filo rosso che unisce i creatori di You di Netflix con Caroline Kepnes, autrice della saga letteraria sull’amore tossico adattata finora in due stagioni di successo, si allarga ora ad un altro romanzo della stessa scrittrice.

La showrunner di You di Netflix Sera Gamble – al momento a lavoro sulla terza stagione della serie – collaborerà con Berlanti Productions e Alloy Entertainment per adattare il libro Providence di Caroline Kepnes, ma stavolta per Peacock, lo streamer della NBCU.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo: Sera Gamble scriverà la serie collaborando con l’autore di You di Netflix Neil Reynolds. Entrambi saranno produttori esecutivi della serie insieme a Greg Berlanti, già a sua volta nella squadra di You di Netflix, e Sarah Schechter, David Madden e Leslie Morgenstein di Alloy Entertainment e Gina Girolamo di Berlanti Productions. La serie sarà realizzata da Warner Bros. Studios.

Providence è stato pubblicato nel 2018 ed è il terzo libro di Caroline Kepnes dopo You e il suo sequel Hidden Bodies, da cui sono state tratte le prime due stagioni di You di Netflix, rilasciate nel 2018 e nel 2019 e attualmente in fase di riprese della terza. Providence è però estraneo all’universo narrativo di You: il suo protagonista non è lo stalker Joe Goldberg, ma un dodicenne scomparso insieme a cinque suoi compagni di classe.

Dieci anni dopo la sua sparizione, Jon Bronson riappare ormai adulto e non sembra serbare senza alcun ricordo della sua adolescenza. L’obiettivo di rifarsi una vita passa dal tentativo di ritrovare la sua cotta d’infanzia, Chloe Sayers, che non ha mai perso la speranza che Jon fosse vivo da qualche parte e che un giorno sarebbe tornato. Ma a sua insaputa, il tempo trascorso lontano ha conferito a lui – e agli altri che sono scomparsi insieme a Jon – delle orribili abilità soprannaturali. Il corpo di Jon, in conseguenza a tali sconvolgimenti, non gli permetterà di avvicinarsi fisicamente all’amore della sua vita e dovrà capire il perché.

Susan Rovner, Presidente dei Contenuti di Intrattenimento di NBCUniversal che aveva già collaborato con Gamble e Berlanti per You di Netflix, ha riunito la squadra di successo per questo progetto, presentato come un “un thriller soprannaturale e una misteriosa storia d’amore“.