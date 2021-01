Cast e personaggi di Mina Settembre sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Rai1 in un doppio appuntamento in scena oggi e domani per un totale di sei appuntamenti. La fiction con Serena Rossi protagonista è un stato etichettato come un dramedy sentimentale ambientato a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale e, allo stesso tempo, una donna dal carattere deciso ma che nasconde grandi fragilità. Toccherà a lei sistemare le cose non solo nella sua vita ma anche in quella dei casi che si presenteranno sulla sua scrivania mettendo insieme, pezzo dopo pezzo, consapevolezze e forza.

Scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, la serie tv in dodici episodi da 50’, diretti da Tiziana Aristarco, è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma da Settembre”. In onda in prima visione su Rai1 con le prime due serate il 17 e il 18 gennaio per proseguire, come appuntamento del prime time sulla rete ammiraglia, cast e personaggi di Mina Settembre continueranno la loro corsa alla domenica, portando sullo schermo non solo Serena Rossi nei panni della protagonista ma anche i suoi uomini, Giorgio Pasotti, il suo ex marito, e Giuseppe Zeno, il nuovo ginecologo del consultorio in cui lavora.

Domenico è il ginecologo del consultorio.

Mina Settembre ha lasciato il marito dopo aver scoperto il suo tradimento e adesso le tocca condividere la vita con la madre Olga (Marina Confalone), un’algida e cinica altoberghese dalla battura sempre tagliente. Ciliegina sulla torta è il mistero legato al passato di Mina ovvero la foto di una donna nascosta nello studio di suo padre morto da poco. L’indagine personale si legherà a quella dei suoi casi. Il padre forse mentiva proprio come ha fatto il marito? E se avesse una seconda vita?

Commedia, sentimento, drama e mistero sono gli ingredienti della nuova fiction di casa Rai che porterà sullo schermo ancora la bellissima Napoli. Cast e personaggi di Mina Settembre si completeranno con Valentina d’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Susy del Giudice, Francesco di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani.