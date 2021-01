Come Lady Gaga e Rihanna, anche Ariana Grande diventa attrice per il grande schermo, per un progetto dal cast all star che arriverà su Netflix. Dopo essere approdata sulla piattaforma col documentario sul suo ultimo tour Excuse Me, I Love You, disponibile dallo scorso novembre sulla piattaforma, Ariana Grande ha rivelato di aver concluso le riprese del nuovo film Netflix Don’t Look Up.

La cantante ha condiviso un’immagine sulle sue Instagram Stories in cui mostra la foto di una targa con il nome del suo personaggio Riley Bina sulla porta del camerino. Le riprese del film sono attualmente in corso, ma Ariana Grande ha finito di girare le sue scene.

Il film, atteso nel 2021, è una mega produzione diretta e sceneggiata da Adam McKay e può contare su un cast incredibile: Ariana Grande avrà un piccolo ruolo recitando al fianco di star di Hollywood del calibro di Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Timothee Chalamet, Chris Evans e Kid Cudi.

La trama di Don’t Look Up di Netflix racconterà la storia di una coppia di scienziati sconosciuti (interpretati da DiCaprio e Lawrence) che decidono di imbarcarsi in una lunga campagna mediatica per allertare l’umanità sul pericolo dell’avvicinamento di una cometa che distruggerà la Terra entro sei mesi. Non è chiaro se la partecipazione di Ariana Grande al film si limiterà alla recitazione o riguarderà anche la colonna sonora.

Il film ha già ottenuto un primo teaser in cui Netflix ne annuncia l’uscita nel 2021.

Ariana Grande ha annunciato di aver terminato le riprese di Don’t Look Up nello stesso giorno in cui ha pubblicato il remix di 34 + 35, suo secondo singolo dall’album Positions rilasciato lo scorso ottobre. La nuova versione del brano vede la partecipazione delle cantautrici e rapper Doja Cat e Megan Thee Stallion, che si sono unite alla Grande nell’interpretare il brano aggiungendo delle strofe inedite.