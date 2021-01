Il prossimo ruolo di Alessandra Mastronardi dopo L’Allieva? Potrebbe essere in coppia con Can Yaman. Mentre non ci sono ancora conferme sull’eventualità di realizzare la quarta stagione della fiction Rai, l’attrice si tiene impegnata con altri progetti televisivi.

La vedremo infatti nei panni della ballerina Carla Fracci in un omonimo film sempre per la rete ammiraglia, ma non è l’unica produzione all’orizzonte.

Secondo indiscrezioni fornite da Di Più Tv, Alessandra Mastronardi sarebbe la candidata ideale per il ruolo di Marianna nel prossimo reboot di Sandokan, per cui è stato scelto Can Yaman nella parte della Tigre della Malesia. Un brutto colpo per le fan dell’attore turco, ormai lanciatissimo in Italia grazie a una manciata di soap trasmesse su Canale5, che lo vorrebbero di nuovo al fianco di Demet Ozdemir, sua collega in Daydreamer.

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio e finché non c’è l’ufficialità possiamo solo ipotizzare.

Le riprese di Sandokan partiranno ufficialmente in estate, ma Can Yaman si sta già esercitando per entrare nei panni del selvaggio personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari.

Per quanto riguarda L’Allieva 4 c’è ancora incertezza sul futuro della fiction, anche se la Rai è intenzionata a continuare anche senza Lino Guanciale. L’attore ha infatti confermato che il suo percorso si è concluso al termine della terza stagione. Motivo per cui l’azienda sta valutando diverse soluzioni per proseguire con la serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, tra i quali l’introduzione di una nuova protagonista femminile.

Stando a quanto svelato sempre da Di Più Tv, la trama de L’Allieva 4 potrebbe ispirarsi a Il ladro gentiluomo, ultimo romanzo della Gazzola che conclude (per il momento) le vicende di Alice Allevi. La storia avrebbe un senso logico e giustificherebbe anche l’assenza di Guanciale. Infatti, nel libro Alice ottiene il trasferimento da Roma a Domodossola – una richiesta che aveva avanzato mentre si trovava in forte crisi con Claudio. In questa nuova città, completamente diversa dalla Capitale, la giovane inizialmente mantiene una relazione a distanza con il suo mentore, nonché suo fidanzato, salvo poi interrompere ogni rapporto perché non riesce a gestire il tutto. Rimasta sola, Alice scopre inoltre di essere incinta.