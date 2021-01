Arriva direttamente dalla Cina la conferma che un nuovo aggiornamento sia ormai in distribuzione per tutti coloro che si ritrovano con un Huawei Mate 20. In attesa che dall’Italia giungano segnali concreti sul fronte EMUI 11, oggi 16 gennaio dobbiamo prendere atto che in Asia l’upgrade sia già in fase di miglioramento, dopo essere stato messo a disposizione del pubblico negli ultimi tempi. Non sono pochi i temi da trattare, in merito ad una patch più importante di quanto si possa immaginare.

Cosa comporta il nuovo aggiornamento 130 per Huawei Mate 20

Il rilascio in questione ha un doppio significato, perché se da un lato simboleggia la normale evoluzione di un aggiornamento invocato ancora non definitivo in Europa, allo stesso tempo ci dice che l’uscita della serie Huawei Mate 20 dalla lista dei prodotti compatibili sulla carta con firmware mensili sia solo teorica. Ve ne abbiamo parlato pochi giorni fa, anticipando a tutti che, soprattutto nei primi mesi, con ogni probabilità sarebbe cambiato poco per gli utenti ancora legati a questa serie.

Provando ad analizzare il pacchetto software più nello specifico, a detta di Huawei Central si tratta di un aggiornamento che ha indicazioni ben precise. Secondo il log delle modifiche, questo firmware introduce una nuova ottimizzazione per MeeTime e miglioramenti per la stabilità della connessione tra i dispositivi, con cui potremo vedere migliorata l’esperienza utente. Insomma, dovremmo avere segnali concreti con cui EMUI 11 dovrebbe effettivamente migliorare dopo la prima apparizione sul mercato.

Se da un lato quanto riportato questo sabato non avrà un impatto immediato sui possessori di un modello appartenente alla serie Huawei Mate 20 in Italia, allo stesso tempo si tratta di un ottimo segnale sul fatto che proceda senza sosta lo sviluppo software per questi smartphone. Che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista? Fateci sapere.