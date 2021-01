Selena: La Serie Parte 2 debutterà prossimamente su Netflix coi 5 nuovi episodi del biopic che racconta la brevissima vita della regina della Tejano Music degli anni Novanta.

Nonostante la storia interessante, la serie ha ricevuto recensioni tiepide per la sua incapacità di raccontare la vicenda di Selena Quintanilla dal punto di vista della star piuttosto che della sua famiglia e del mondo in cui è cresciuta (qui la nostra recensione).

La prima parte si è concentrata soprattutto sull’infanzia e sull’adolescenza di Selena, mentre Selena: La Serie Parte 2 avrà il compito di raccontare la sua morte avvenuta nel 1995 a soli 24 anni, quando è stata uccisa da una collaboratrice e amica di famiglia, fondatrice del suo fan club e poi socia di una catena di abbigliamento.

Il vicepresidente dei progetti Originali di Netflix per l’America Latina, il produttore Francisco Ramos ha annunciato che il suo dramma biografico interpretato da Christian Serratos tornerà in primavera: Selena: La Serie Parte 2 uscirà sulla piattaforma in tutto il mondo venerdì 14 maggio, a sei mesi dal rilascio della prima parte a dicembre 2020.

Ramos ha annunciato così il debutto di Selena: La Serie Parte 2 in una lettera al pubblico.

Quando Selena Quintanilla irruppe nella scena musicale di Tejano negli anni ’80, il suo sogno era quello di fare musica che celebrasse sia le sue radici latine che la sua educazione messicano-americana. Alla fine ha unito questi due mondi, lasciandosi dietro un’eredità senza tempo che risuona ancora con generazioni di fan in tutto il mondo. Avevamo le stesse speranze quando abbiamo pubblicato Selena: The Series a dicembre su Netflix. Volevamo rendere omaggio alla giovane ragazza con grandi sogni e una voce ancora più grande, e onorare la sua incredibile ascesa dai palchi locali con la sua famiglia fino ad adornare alcuni dei più grandi palcoscenici del mondo. Non vediamo l’ora di continuare questo viaggio quando l’attesissima conclusione di questa serie in due parti sarà presentata in anteprima mondiale il 14 maggio.

Il produttore ha poi aggiunto che in Selena: La Serie Parte 2 “i fan vedranno come bilancia famiglia, amore e una carriera fiorente (…) gli anni di duro lavoro e sacrificio della famiglia Quintanilla che naviga insieme mentre diventa l’artista latina di maggior successo di tutti i tempi”.