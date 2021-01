Samuele Bersani duetta con Fiorella Mannoia e lo fa con una delle canzoni più amate: Giudizi Universali è ormai un inno generazionale. Contenuto nel disco Samuele Bersani del 1997 è ancora oggi una delle più belle ballate della musica italiana degli anni ’90. Fiorella Mannoia lo ha fortemente voluto come ospite nel suo show La Musica Che Gira Intorno andato in onda ieri sera, 15 gennaio, su Rai 1.

Con la sua partecipazione Samuele Bersani si è unito al coro di tanti ospiti eccellenti, dall’arrivo a sorpresa di Achille Lauro che ha duettato con Gigi D’Alessio alla presenza amichevole di Giorgia che ha omaggiato Lucio Dalla insieme alla cantante romana. Di eccellenza si può parlare anche per il duetto tra Fiorella Mannoia e Ligabue sulle note di Metti In Circolo Il Tuo Amore, e quando si tratta di grandi nomi non può certo mancare Marco Mengoni.

Samuele Bersani ha portato con sé Giudizi Universali e ha colorato la serata di sentimento e nostalgia. Emozioni, queste, che non sono legate solamente al testo del brano. Fiorella Mannoia, prima di ringraziare il suo collega, ha manifestato la frustrazione di non poterlo abbracciare né ringraziare come avrebbe voluto. A quel punto Samuele Bersani ha preso la parola e ha raccontato uno stato d’animo condiviso da tutti gli italiani.

La speranza che tutto ritorni a posto non è rivolta solamente al mondo della musica, ma allo stato di indigenza emozionale in cui il mondo intero si è ritrovato dall’inizio della pandemia. Distanze e desideri sono diventati il pane quotidiano. Se da una parte abbiamo riscoperto la bellezza delle piccole cose, dall’altra abbiamo perso la gioia di quelle grandi. Di Samuele Bersani, poi, conosciamo i segreti dai tempi di En E Xanax.

Se da una parte Samuele Bersani duetta con Fiorella Mannoia, dall’altra il cantautore sputa fuori una grande verità: