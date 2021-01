E’ una Samsung già scatenata quella che abbiamo visto in azione in questi primi giorni del 2021. Nel marasma di annunci direttamente dall’ultima edizione del CES – vale a dire il prestigioso Consumer Electronics Show -, la compagnia di Seul è infatti andata ad alzare i veli su una pletora di prodotti, “capitanati” dalla nuova gamma di smartphone Galaxy S21. Non solo, a poche ore dal reveal dei prossimi top di gamma, il colosso dell’hi-tech ha ben pensato di rendere ufficiali altri due dispositivi.

Si tratta in particolare del Samsung Galaxy A32 5G e del Samsung Galaxy A12. Il primo device è stato svelato mediante un apposito comunicato stampa, mentre il secondo è stato ufficialmente lanciato in Italia in seguito al precedente annuncio avvenuto alla fine del 2020. Non mancano di conseguenza svariati dettagli e caratteristiche per i due articoli che allungano la già importante lista di smartphone del gigante sudcoreano. A partire proprio dal A32 5G, che vanta uno schermo TFT da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch “a goccia”, un processore octa-core operante alla frequenza massima di 2 GHZ, 4/6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (ultra-wide, f/2.2) + 5MP (per le macro, f/2.4) + 2MP (per la profondità di campo, f/2.4), una fotocamera anteriore da 13MP (f/2.2) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 15W. Punto forte è naturalmente il supporto al 5G, mentre non manca un sensore di impronte digitali collocato sul lato e il supporto al Dolby Atmos. I colori disponibili sono Awesome Black, White, Blue e Violet. Dovrebbe poi arrivare in Europa a partire da febbraio 2021: i prezzi sono fissati a 279 euro per la variante da 64GB e a 299 euro per quella da 128GB.

Passando al Samsung Galaxy A12, sappiamo che dispone di un display TFT da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch “a goccia”, un SoC octa-core MediaTek MT6765 operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, 4GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP + 5MP (ultra-wide) + 2MP (per le macro) + 2MP (per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 15W. Il sensore di impronte digitali è posto lateralmente, mentre il prezzo è di 219 euro.