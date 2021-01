La seconda parte di Lucifer 5 rischia di essere rimandata a data da destinarsi. Gli autori della serie hanno aggiornato i fan sull’uscita della nuova tranche di episodi, ammettendo di non avere la più pallida idea di quando verrà rilasciata.

Facendo eco alle recenti parole della showrunner Ildy Modrovich, gli autori dello show Netflix hanno svelato su Twitter che la pandemia di coronavirus ha gettato all’aria i loro piani.

“Sappiamo che tutti vogliono sapere, ma la verità è che neanche noi sappiamo quando uscirà la seconda parte di Lucifer 5. Non è ancora finito”, hanno scritto sul social network. “La pandemia ha fatto saltare i nostri piani. Ma quando avremo una data di uscita ufficiale, fidatevi di noi, non vedremo l’ora di dirvelo! E faremo lo stesso con l’uscita del trailer. #Pazienza”.

La stessa Modrovich ha twittato una risposta alle domande dei tanti fan su una probabile data di uscita per il mese prossimo: “Oh miei carissimi demoni, se solo lo sapessi! Ve lo diremo non appena lo sapremo e ci sarà dato il via libera di condividere.” C’è da sperare che venga rilasciata almeno in estate, ovvero un anno dopo il rilascio della prima parte di Lucifer 5.

Anche se la seconda metà della quinta stagione non è ancora arrivata, sappiamo che le riprese si sono concluse lo scorso settembre, e in seguito è iniziata la produzione del sesto e ultimo ciclo di episodi. Di recente, gli sceneggiatori hanno rilasciato i titoli per l’ultimo capitolo.

Uno in particolare, ovvero The Murder of Lucifer Morningstar, ha attirato l’attenzione dei fan.

