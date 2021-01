Orietta Berti e Iva Zanicchi a Verissimo si presentano come due amiche inseparabili. Siedono accanto, sorridono e insieme a Silvia Toffanin snocciolano aneddoti del passato. Concorrenti e mai rivali nella musica, nel salotto di Canale 5 ricordano i loro esordi, il tentativo della stampa di mettere zizzania tra loro e i rumors sugli attriti con Ornella Vanoni e Mina, tutti minuziosamente smentiti con serenità.

Iva Zanicchi e Orietta Berti a Verissimo

“Non abbiamo rivali”, dice Iva Zanicchi per spegnere ciò che la stampa scriveva sul rapporto con Mina: “Lei aveva il suo posto, era un altro livello”. Dopo i riferimenti ai primi dischi, a Sanremo e alla vita privata un diavoletto interviene con una video dedica esclusiva.

Cristiano Malgioglio compare sul grande schermo in veste di “pettegolo” – così lo chiamano Orietta Berti e Iva Zanicchi a Verissimo, scherzosamente – e spiffera alcuni segreti delle due cantanti.

Iva Zanicchi e Richard Burton

L’aquila di Ligonchio spalanca gli occhi mentre Malgioglio rispolvera un vecchio aneddoto sul suo conto. Era il 1973 e Iva si trovava nello stesso albergo in cui soggiornava Richard Burton, che in quel periodo aveva già divorziato dalla diva Liz Taylor. Mentre la cantante saliva le scale – Iva non prende mai l’ascensore – incontrò l’attore che scendeva. Per chi ha memoria, Iva Zanicchi non ha mai nascosto il corteggiamento insistente di Burton nei suoi riguardi. In quell’occasione scappò un bacio. “Era basso, mi dovetti abbassare”, racconta Iva Zanicchi.

Orietta Berti e George Clooney

Se Iva Zanicchi flirtò con George Clooney, Orietta Berti baciò George Clooney. Rivelazione non inedita, e già nel 2019 l’usignolo di Cavriago aveva accennato all’episodio. “Ho la foto”, aveva detto.

Lo rivela, Orietta, prima di lasciare lo studio di Silvia Toffanin. Dive e seduttrici, a quanto pare, anche se Orietta Berti e Iva Zanicchi a Verissimo raccontano le loro esperienze con la leggerezza di chi sfoglia un album di ricordi e ama prendersi anche un po’ in giro.