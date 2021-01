Fiorella Mannoia con Achille Lauro e Gigi D’Alessio a La Musica che Gira Intorno, nella prima puntata del suo nuovo show su Rai1.

Il trio inedito si cimenta in una serie di brani con un grande spazio dedicato alla musica napoletana, a partire da Sulo Pe’ Parla’ di Pino Daniele. L’omaggio a Carosone a cura di Achille Lauro e Gigi D’Alessio raggiunge il palco accompagnato da Alessandro Siani. Tu Vuò Fa L’Americano è il primo pezzo che Gigi D’Alessio e Achille Lauro portano sul palco di La Musica Che Gira Intorno in duetto.

Non è la prima volta che i due artisti uniscono le voci per ricantare il pezzo di Carosone e il duetto, oltre a diverse presentazioni live, è contenuto anche nell’album 1920 di Achille Lauro, nel quale l’artista rilegge successi del passato.

“Fiorella riesce a mettere insieme le anime più disparate. Devo ancora ringraziarla perché ha avuto il coraggio di fare un duetto con me”, commenta Gigi D’Alessio.

“Con ognuno di loro sei riuscita a creare qualcosa”, sottolinea Siani sul palco, ricordando le collaborazioni della Mannoia con Lauro e quella che ha invece portato a termine con D’Alessio di recente sul brano L’Ammore.

Il trio inedito e goliardico si cimenta poi in Eri Piccola Così per un omaggio a Fred Buscaglione. Gigi D’Alessio al pianoforte e Achille Lauro e Fiorella Mannoia al centro del palco, interpretano su Rai1 il brano di grande successo rilasciato nel 1958, canzone cult scritta da Fred Buscaglione e Leo Chiosso, in vetta alle classifiche italiane di vendita per diverse settimane.

“Prima che una canzone, è una story, un articolo di cronaca nera cui io e Leo aggiungiamo il paradosso ottenendo il grottesco. Basta togliere il burro, la marmellata e qualche altro dettaglio scherzoso e non sembra un dramma vero, un fatto patetico?”, aveva commentato Fred Buscaglione all’epoca del rilascio.

Il suo brano evergreen è stato reinterpretato dal trio composto dalla Mannoia, D’Alessio e Achille Lauro prima dell’irruzione sul palco di Amadeus, intervenuto per riportare a casa Lauro, in gara al prossimo Festival di Sanremo.

Il video della prima puntata di La Musica Che Gira Intorno è disponibile sul sito di RaiPlay.