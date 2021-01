La battaglia tra Xbox Series X e S e PS5 si combatterà inevitabilmente a suon di esclusive. A uscirne vincitrice, tra le due diverse piattaforme, sarà quella che riuscirà ad attrarre il maggior numero di giocatori sulle proprie sponde. E sarà immancabilmente uno scontro senza esclusione di colpi, considerando le forze schierate in campo dalle due parti in causa.

Sony e Microsoft non stanno infatti lesinando sulle risorse investite per acquisire nuovi studi che lavorino a produzioni in esclusiva per le rispettive console. E se nelle ultime generazioni a fare la parte del leone è stata la compagnia asiatica, con le decine e decine di titoli in esclusiva per PS3 e PS4, per il prossimo futuro la situazione non sembra definita e delineata con altrettanta chiarezza.

Il colosso statunitense creato da Bill Gates e Paul Allen non vuole vivere una nuova stagione videoludica da attore non protagonista. Ecco perché ha rinforzato le fila delle esclusive con un pacchetto niente male, che è destinato ad allargarsi nel corso dei prossimi mesi.

Il 2021 di Xbox Series X e S, cosa bolle in pentola

Una sfilza di ben trentuno nomi quella che rinforzerà le fila del catalogo di Xbox Series X e S. E siamo di fronte soltanto ad alcuni dei nomi che animeranno la scena videoludica nel corso dei prossimi mesi. Con il 2021 che inevitabilmente vedrà ulteriori produzioni fare capolino sugli scaffali.

Trentuno giochi che sono stati catalogati (con buona pace dell’articolo iniziale “The”) in ordine alfabetico. Ecco quali sono i prodotti videoludici da tenere d’occhio:

– Adios

– The Artful Escape

– The Ascent

– The Big Con

– CrossFireX

– Dead Static Drive

– Echo Generation

– ExoMecha

– Exo One

– The Gunk

– Halo Infinite

– The Last Stop

– Lake

– Little Witch in the Woods

– The Medium

– Microsoft Flight Simulator

– Psychonauts 2

– RPG Time

– Sable

– Scorn

– She Dreams Elsewhere

– Shredders

– Song of Iron

– Tunic

– Twelve Minuts

– Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy

– Warhammer 40K: Darktide

– Way to the Woods

– The Wild at Heart

– The Yakuza Remastered Collection

– Yakuza 6: The Song of Life

Come detto da Will Tuttle, Xbox Wire Editor in Chief e autore dell’articolo citato in calce, si tratta soltanto dei titoli finora annunciati. Una lista comunque bella folta, e che permette di avere ben chiaro lo stato di salute (per quanto riguarda l’immediato futuro) di Xbox Series X e S. Ed è una lista che ovviamente è destinata a espandersi a macchia d’olio, con il 2021 che vedrà nuovi annunci. E titoli sempre più orientati allo sfruttamento totale dell’hardware messo a disposizione da Microsoft.

