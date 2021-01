Daydreamer cancellata da Mediaset. Questa è la novità dell’ultima ora dopo il flop di giovedì scorso quando la serie turca con Can Yaman ha toccato il fondo segnando un vero e proprio flop negli ascolti. L’esperimento del prime time non ha portato a casa i risultati sperati e dopo quello che sembrava essere un buon debutto sopra il 12% di share, si è trasformato in una delusione cocente giovedì scorso con un poco più del 9% di share. Di chi è la colpa?

Sicuramente Mediaset non ha giocato bene le sue carte mandando in onda la serie in una serata come quella del giovedì davvero molto affollata e con la presenza di Che Dio ci Aiuti 6 su Rai1, un vero e proprio gioco al massacro che potrebbe essere aiutato dal gossip. In molti hanno letto in questa fuga una punizione per Can Yaman avvistato con Diletta Leotta tra coccole e vicinanza nel loro hotel di Roma durante il suo ultimo soggiorno italiano.

In concomitanza con le foto uscite su Chi, l’attore turco è stato travolto dalle polemiche tanto che da dover usare le storie per pubblicare un’emoticon che indica il silenzio al grido di “sono solo fatti miei” proprio per mettere a tacere le sue fan. Molte di loro hanno preso di mira Diletta Leotta rea di voler mettere le mani sull’attore turco mentre altre lo hanno travolto di commenti sui social tanto da spingerlo alla fuga da Twitter, forse il flop di ascolti di DayDreamer è il risultato di questa opera di protesta dopo le foto della presunta neo coppia?

Ma in tutto questo trambusto, che fine ha fatto DayDreamer? La serie è stata cancellata dal palinsesto del giovedì e al momento non è riapparsa alla domenica pomeriggio, almeno non per domani, confermando Beautiful, Una Vita e Domenica Live. Quando vedremo le restanti puntate della serie? Lo scopriremo solo nelle prossime ore.