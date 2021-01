Il nuovo DPCM rappresenta a tutti gli effetti una doccia gelata in ottica riapertura palestre e piscine. Nelle scorse settimane si è parlato a lungo di una possibile svolta entro la fine del mese di gennaio, complici alcune dichiarazioni pubbliche da parte del Ministro Spadafora, ma il decreto appena entrato in atto ha cambiato tutto. Fondamentalmente, queste attività sembrano non avere spiragli per riaccendere i motori prima del 5 marzo, ma una strada alternativa potrebbe essere percorribile grazie alla zona bianca.

Zona bianca unica speranza per riapertura palestre e piscine

In particolare, nei giorni scorsi si è parlato della possibile istituzione della zona bianca, con riapertura palestre e piscine consentita nelle regioni con Rt inferiori a 0,5. Un obiettivo quasi impossibile da raggiungere entro marzo, anche nelle aree che stanno reggendo meglio alla seconda ondata di contagi Covid. Poi, in settimana, ha preso piede la voce della zona bianca con Rt inferiore a 1. Ora abbiamo finalmente qualche indicazione più precisa sotto questo punto di vista, dopo l’arrivo del DPCM definitivo.

Due gli aspetti da chiarire in questo senso. Da un lato la zona bianca ci sarà solo rispettando requisiti molto chiari. Secondo Speranza, dovremo avere livelli epidemiologici molto bassi, ma soprattutto un’incidenza settimanale per almeno due settimane consecutive, che faccia registrare valori sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti. Per quanto riguarda l’indice Rt, dovremo restare sotto l’1 e non 0,5 come si era detto inizialmente, con indice di rischio basso.

Se vogliamo, spunti incoraggianti ci sono, in quanto almeno l’indice Rt inferiore a 1 rappresenta indubbiamente un obiettivo più facile da raggiungere. Detto questo, non è ufficiale la notizia secondo cui la riapertura palestre e piscine ci sia in zona bianca, ma ad oggi è una possibilità e rappresenta l’unica potenziale soluzione per sbloccare tutto prima del 5 marzo. E questo deve essere chiaro a tutti.