La prima stagione di Batwoman (forse l’unica per i fan di Ruby Rose) è davvero un gioiellino e la prova arriverà anche con gli episodi di oggi, 16 gennaio, e, ancor di più, con quelli che vedremo in onda sabato prossimo. Sarà allora che la folle Alice racconterà alla sorella la sua vera storia, tutto quello che è successo nel momento dell’incidente e subito dopo, come è riuscita a salvarsi da morte certa finendo nel suo incubo peggiore mentre lei e il padre hanno smesso di cercarla per colpa della nuova moglie di quest’ultimo. Sarà un racconto straziante che consacrerà al grande pubblico la “cattiva” della serie.

Ad andare in onda saranno gli episodi 5 e 6 di Batwoman dal titolo “La mia è una lunga e triste storia” e “Io sarò il giudice, io sarò la giuria” in cui Alice accompagna Kate lungo la triste, tortuosa strada della sua vita nei giorni seguiti all’incidente mentre Jacob e Sophie cercano di rintracciarle. Nel frattempo Mary, dopo una discussione con Catherine, si reca alla Wayne Tower in cerca di Kate, rivelandosi un vero e proprio tarlo per Luke che si affida completamente a Kate.

Dall’altro lato della barricata c’è Sophie che chiede a Jacob un incarico speciale proprio mentre Alice continua a portare avanti il suo piano malvagio contro la famiglia Kane a cominciare proprio da Catherine. Batwoman fa visita a Mary che continua ad occuparsi dei suoi pazienti di nascosto da tutto e tutti.

Prima di ascoltare la storia di Alice, però, vi ricordiamo che l’appuntamento con Batwoman è fissato per oggi, 16 gennaio, su Italia1 a partire dalle 14.40 con un doppio episodio, il terzo e il quarto, dal titolo “Giù, giù, giù” e “Chi sei tu?” n cui accoglieremo un nuovo cattivo in città proprio mentre alla dimora dei Wayne fa capolino un vecchio amico di Bruce, Thomas Elliot (alias Hush) interpretato da Gabriel Mann.

Ecco il promo degli episodi di oggi: