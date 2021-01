Sono molti gli italiani che si chiedono quando Apple, Samsung e Google Pay su app IO saranno supportate. Proprio le tre ben note metodologie di pagamento senza carte erano state annunciate per l’inizio del 2021 all’interno del programma di cashback di Stato. In questa prima parte di gennaio nulla è cambiato ma potremmo davvero essere ad un passo dalla svolta.

Solo poche ora fa, il team di supporto Twitter dell’app IO ha chiarito che per le novità nel sistema di pagamento l’attesa non sarà ancora lunga. Per quanto sul sito del programma del cashback di Stato si parli ancora di supporto a breve per questa tipologia di tecnologie, ora abbiamo una tempistica più precisa per la prossima novità. Nel feedback riportato al termine di questo articolo si fa riferimento a qualche settimana al massimo di ritardo per queste metodologie di pagamento. Se non direttamente a gennaio dunque, è molto probabile che l’integrazione arriverà non più tardi di febbraio. Almeno c’è da sperarci eccome.

Non è da sottovalutare il numero di italiani che puntano proprio all’attivazione di Apple, Samsung e Google Pay su app IO. Il motivo è solo uno: al posto delle carte fisiche, sempre più persone (per comodità e praticità) si affidano ai pagamenti via smartphone (ma anche smartwatch) sfruttano i circuiti sopra menzionati. Sono in effetti anche molti i partecipanti al programma che nel primo periodo di cashback di dicembre 2020 sono rimasti estremamente delusi del fatto di non poter effettuare pagamenti utili per il cashback di Stato proprio attraverso la loro modalità preferita. Insomma, urge un’upgrade in questa direzione in breve tempo, anche per dare modo a tutti di effettuare acquisti con le 3 opzioni che siano poi valide proprio per il calcolo delle 50 transazioni necessarie fino al prossimo giugno. Si spera di poter fornire ben presto la lieta novella agli interessati su queste pagine, non appena disponibile attraverso i canali ufficiali del programma.