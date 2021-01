Diana e Matthew finalmente tornano in tv con i nuovi episodi di A Discovery of Witches 2. L’attesa non è stata lunghissima e i fan in questi giorni hanno fatto un piccolo ripasso grazie a Sky che ha rimandato in onda i vecchi episodi fino ai giorni scorsi ricordandoci quello che è successo nella prima stagione, quando i due protagonisti si sono incontrati e perdutamente sconvolti dal loro amore. Ma dove eravamo rimasti e come è finita la prima stagione della serie?

Nell’ultimo episodio della prima stagione, Diana ha messo a punto i suoi poteri prendendo pieno possesso tanto da salvare la vita a Matthew ferito mortalmente dalla sua ex amante, la gelosa e disperata vampira Juliette. La bella strega interpretata da Teresa Palmer adesso ha tutto quello che le serve per mettere insieme gli ultimi pezzi e portare a termine la sua missione anche se tutti sembrano interessati alle pagine di Ashmole 782 in suo possesso ed è per questo che lei e Matthew hanno deciso di viaggiare nel tempo, pronti a mettersi a lavoro nel XVI secolo.

La nuova stagione della serie tv tratta dalla Trilogia delle anime di Deborah Harkness ci porterà proprio nei momenti subito successivi alla scomparsa di Diana e Matthew che ritroveremo nella Londra elisabettiana, in un posto scelto non a caso perché dovranno ritrovare il misterioso Libro della Vita, l’Ashmole 782, a quell’epoca ancora integro, e reclutare una maestra che sia in grado di insegnare a Diana come controllare e usare i suoi enormi poteri.

In A Discovery of Witches 2 non mancheranno di certo i nemici perché se alcuni sono rimasti nel nostro secolo, altri si piazzeranno davanti ai nostri protagonisti proprio in questo viaggio nel tempo mentre Matthew farà fatica a tornare a vivere una vita che credeva ormai archiviata per sempre. Paure, gelosie e sotterfugi metteranno a dura prova la loro missione e il loro amore mentre nel presente le zie di Diana, Sarah e Emily, sono costrette a rifugiarsi a Sept-Tours dalla madre di Matthew, Ysabeau De Clermont. Nel frattempo a Oxford i fidati Marcus e Miriam portano avanti il lavoro del loro amico e mentore e decidono di proteggere i demoni Nathaniel e Sophie, che è sempre più vicina al parto. Gerberto, Knox, Satu e Domenico si mettono alla disperata ricerca di Diana e Matthew per mettere le mani sul potere della strega e sul Libro della Vita.

Tra le new entry della seconda stagione troviamo James Purefoy nei panni di Philippe de Clermont,padre di Baldwin e patrigno di Matthew; Steven Cree in quelli di Gallowglass, il nipote di Matthew; Sheila Hancock in quelli della strega Goody Alsop; Paul Rhys è il vampiro Andrew Hubbard; Adelle Leonce è Phoebe Taylor; Jacob Ifan è il vampiro Benjamin Fuchs; Elaine Cassidy è Louisa de Clermont; Barbara Marten nei panni di Elisabetta I, la Regina d’Inghilterra.