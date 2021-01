Si intitolerà The Sparrow e riunirà Scott Frank, creatore della fenomenale miniserie La Regina degli Scacchi, e Johan Renck, pluripremiato regista delle altrettanto eccellenti Chernobyl e Breaking Bad. La nuova serie tv commissionata da FX e prodotta dagli stessi Frank e Renck insieme a

Mark Johnson, già produttore di Better Call Saul, adatterà per il piccolo schermo il bestseller fantascientifico di Mary Doria Russell.

La promessa è che la serie tv seguirà fedelmente la trama del romanzo, ambientato in un decennio futuro del XXI secolo e incentrato sulle vicende di un carismatico prete gesuita e di un linguista portoricano di talento, Emilio Sandoz. Quest’ultimo, in risposta a un segnale radio giunto dalle profondità dello spazio, guida una missione scientifica per entrare in contatto con la civiltà extraterrestre di Rakhat.

Secondo i dettami della tradizione gesuita, Sandoz e i suoi compagni sono pronti ad affrontare l’isolamento, la sofferenza, persino la morte, ma nulla può prepararli alla civiltà cui stanno per approcciarsi. O al tragico malinteso che porta la missione a una conclusione devastante. Sandoz torna così sulla Terra orribilmente mutilato, sia nel corpo che nello spirito, unico sopravvissuto alla missione, nonché l’unico accusato per il fallimento della stessa e per aver commesso crimini atroci.

Pubblicato nel 1996 e premiato con l’Arthur C. Clarke Award, il Kurd-Laßwitz-Preis e il British Science Fiction Association Award, The Sparrow è definito un romanzo potente e tormentoso, un racconto tragico ma in ultimo trionfante sulla natura della fede, dell’amore e di ciò che significa essere umani. È considerato un classico del genere, basato su una narrazione che affronta temi etici, filosofici e spirituali in cui l’umanità si mescola alla vita extraterrestre per provare a conoscersi più in profondità.

L’adattamento commissionato da FX segue un tentativo non riuscito di portare The Sparrow sul grande schermo. Nel 2006, infatti, Warner Bros. Pictures aveva acquistato i diritti per il romanzo con l’idea di affidare la produzione di un adattamento cinematografico a Industry Entertainment e alla Plan B di Brad Pitt e la regia a Michael Seitzman (Code Black, North Country), ma il progetto è fallito e i diritti sono stati revocati.

La notizia dell’adattamento televisivo di The Sparrow segue di poche settimane l’annuncio del coinvolgimento di Scott Frank in un progetto che lo porterà a collaborare ancora con Anya Taylor-Joy, straordinaria protagonista de La Regina degli Scacchi. I due lavoreranno a un film tv basato su Una Risata nel Buio di Vladimir Nabokov.