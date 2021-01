Saranno tre episodi di The Resident 2 ad andare in onda anche la prossima settimana, venerdì 22 gennaio, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Ancora una volta il medical drama Fox andrà in scena in coppia con The Good Doctor 4 proprio come questa sera e le novità non mancheranno tra casi da risolvere e questioni personali. Ancora una volta sembra che Conrad sia pronto a mettersi contro tutto e tutti a cominciare da Nic, che gli recrimina il fatto di legarsi troppo con i pazienti, a Bell, reo di aver consigliato a Zoey uno strumento pericoloso. Cos’altro succederà e cosa vedremo la prossima settimana?

Ad andare in onda saranno gli episodi 7, 8 e 9 dal titolo, rispettivamente, Spingersi oltre, Il cuore in una scatola e L’ultimo ballo, gli stessi che hanno chiuso in patria la prima parte della seconda stagione della serie. Cosa succederà e con che cosa dovranno fare i conti della serie? Quando i pazienti della sperimentazione di un farmaco dell’ospedale iniziano a soffrire per dei seri effetti collaterali, Nic teme che sua sorella possa essere in pericolo di vita, ancora una volta.

Conrad è ai ferri corti con Bell, dopo che quest’ultimo ha consigliato a Zoey uno dei rischiosi strumenti medici di Julian mentre Devon continua ad avere dubbi sulla sua relazione. Il matrimonio ci sarà davvero?

Ecco il promo dell’episodio di Halloween in onda questa sera:

The Resident 2 tornerà in onda anche questa sera con tre nuovi episodi in cui si segna l’ingresso in scena di Jane Leeves (la Daphne Moon di “Frasier”), che interpreterà la dottoressa Kitt Voss, un’ortopedica che subito dimostra di non apprezzare AJ. Nic e Conrad si occupano di un ragazzino che ha avuto una crisi mentre Bell sembra intenzionato a usare gli strumenti forniti dalla Julian Booth invece che utilizzare le attrezzature del Chastain e questo lo porterà a discutere con AJ.