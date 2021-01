A margine della conferenza stampa di presentazione dei Samsung Galaxy S21 abbiamo appreso che sarà possibile aprire la propria auto con gli smartphone del colosso di Seul attraverso l’impiego di un’applicazione sviluppata dal brand della propria vettura. Non servirebbero più chiavi e telecomandi, che spesso finiscono in fondo alla borsa mandando parecchie persone in grande difficoltà. La partnership è stata già avviata con importanti casa automobilistiche, tra cui Audi, Ford, BMW e Genesis. La tecnologia UWB permetterà non solo di sbloccare l’auto, ma anche di metterla in moto, potendo così anche lasciare le chiavi a casa.

L’Ultra Wide Band consentirà lo sblocco della vettura quando ci si trova in sua prossimità (il raggio è di pochi metri), assicurando anche che la stessa si chiuda in automatico non appena ci allontaniamo (quante volte siamo stati costretti a tornare indietro colti dal dubbio di non aver chiuso il veicolo). Non è stata impiegata la tecnologia NFC in quanto l’obiettivo è quello di poter sbloccare il proprio veicolo senza l’utilizzo delle mani. Il sistema UWB, grazie ad un’applicazione basata sulla tecnologia AR, permetterà anche di localizzare l’auto tramite indicazioni della fotocamera, in modo tale da non rischiare di dimenticarci dove abbiamo parcheggiato (nei parcheggi dei grandi centri commerciali capita molto spesso).

Le chiavi digitali potranno essere condivise anche con altri dispositivi, a prescindere dal brand (se un parente ha un iPhone, potrà ugualmente sfruttare la tecnologia). Entro la fine dell’anno saranno diversi i dispositivi compatibili, come nel caso dei nuovi Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, del Samsung Galaxy Z Fold 2 e del Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Una tecnologia senz’altro importante, ma che qualcuno potrebbe anche giudicare con sospetto non fidandosi dell’elettronica quando ci mezzo la propria auto. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.