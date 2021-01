Quando parla Conte per illustrare il nuovo DPCM di oggi 15 gennaio 2021? Da domani entreranno in vigore le nuove restrizioni del Governo, scadendo stamane quelle relative al decreto realizzato poco prima delle festività natalizie. Come successo in passato, Conte potrebbe tenere la conferenza stampa di rito questa sera, intorno alle ore 20. Il nuovo DPCM di oggi 15 gennaio sarà valido fino al 5 marzo, mentre si registra la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile. Fino al 15 febbraio non saranno consentiti nemmeno gli spostamenti tra Regioni o Province autonome differenti, ad eccezione delle ragioni che noi tutti conosciamo (motivi di salute, di lavoro o comprovati bisogni improrogabili).

La risposta alla domanda su quando parla Conte nell’ambito del nuovo DPCM di oggi 15 gennaio è presto servita: il Premier quasi certamente prenderà parola intorno le ore 20, o poco più tardi. Al Presidente del Consiglio verranno rivolte le classiche domande di rito per chiarire i dubbi residui. Non è ancora arrivato il momento di dare respiro all’economia: la crisi seguirà ad essere profonda in alcuni settori specifici, in primis quelli dello sport e della ristorazione, rimasti ancora sotto scacco.

Sarà possibile seguire la conferenza stampa di Conte su Rai 1, Canale 5 e La7, come pure in diretta sul canale ufficiale YouTube, dal profilo Facebook del Premier e sugli altri canali dedicati (SkyTG24, TgCom24 e RaiNews24), oppure in streaming su Mediaset Play e RaiPlay (se in quel momento vi trovate ancora fuori casa, tenendo a mente che resta in auge il coprifuoco in tutta Italia dalle 22 alle 5 del mattino successivo, avrete così modo di non perdervi il discorso di Giuseppe Conte per i dettagli sul nuovo DPCM di oggi 15 gennaio). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.