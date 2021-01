In questo venerdì 15 gennaio si registrano seri problemi Signal. L’app di messaggistica salita agli onori della cronaca (soprattutto in questa prima parte di 2021) non funziona a dovere. Le segnalazioni provengono da tutto il mondo e sono state confermate anche dall’account social Twitter dello stesso servizio. Quale potrebbe essere la situazione in questo momento e quali i tempi di ripristino alla normalità?

In questi giorni si è parlato di Signal quasi esclusivamente in relazione a WhatsApp. A seguito della pubblicazione dei nuovi termini di utilizzo e dell’informativa della privacy proprio di WhatsApp, sono stati in molti a non accettare assolutamente le nuove condizioni. Di qui la corsa a soluzioni alternative: tra queste, la più nota Telegram ma anche Signal appunto, i cui download hanno avuto una crescita esponenziale anche solo nell’ultima settimane.

Peccato che nonostante i successi o forse anche solo per quelli, i problemi Signal si stiano verificando proprio oggi 15 gennaio. I server del servizio potrebbero non essere stati adeguatamente tarati sul numero decisamente maggiorato di utenti da servire. Di qui le anomalie di mancata ricezione e invio dei messaggi in questo pomeriggio. Queste ultime sono state ammesse anche nel tweet visibile al termine di questo aggiornamento. Il team di supporto parla di problemi tecnici in corso e come è naturale che sia, sottolinea l’impegno nel tentativo di ripristino della normalità nel minor tempo possibile.

In attesa di vedere superati i problemi Signal di queste ore, il servizio Downdetector mostra l’impennata delle segnalazioni di difficoltà a partire dalle ore 17 circa di questo pomeriggio. La situazione e in continuo divenire, naturalmente. Tutti coloro che, proprio in questi giorni, hanno migrato verso il nuovo servizio, farebbero bene a pazientare e tenere sotto osservazione l’account social già segnalato per comunicazioni relative al ripristino della normale funzionalità dell’applicazione. Nel frattempo, magari, potrebbero rispolverare il vecchio WhatsApp per inviare qualche messaggio.