Nel testo di No Satisfaction di Ermal Meta una fotografia precisa del nostro quotidiano: è il nuovo singolo dell’artista, disponibile da oggi – venerdì 15 gennaio 2021 – in radio e negli store digitali. Anticipa la partecipazione di Ermal Meta al Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni con il brano Un Milione Di Cose Da Dirti.

No Satisfaction apre la strada al nuovo percorso di Ermal Meta che lo porterà verso il rilascio del disco di inediti che arriverà in seguito alla partecipazione al 71° Festival della Canzone Italiana.

Si basa su pochi concetti essenziali e fotografa in maniera precisa e spietata il nostro – qualsiasi – quotidiano, ricordando una cosa che tutti dimenticano: “Per chi perde, per chi vince, il premio è uguale”.

Nel testo di No Satisfaction di Ermal Meta un’analisi della quotidianità attraverso una serie di immagini e metafore animali in una “new generation” con “no satisfaction”.

Quali sono le soddisfazioni che riceviamo attraverso la new generation tecnologica, sempre più furba ma sempre più iena e meno volpe? Questo è un mondo popolato da metafore animali, con il leone da tastiera che rimane il re indiscusso di questa jungla sempre più stucchevole.

Da oggi è disponibile anche il video ufficiale di No Satisfaction, per la regia di Andrea Folino.

Il testo di No Satisfaction di Ermal Meta

Io che vivo di consensi

io che vendo i sentimenti

io che piango e stringo i denti

io che veni vidi e persi

io che scavo con le mani nelle tasche dei parenti

tu che vivi e non lo senti e mi dai suggerimenti

io che scaldo l’atmosfera

ma son solo anche stasera

tu che studi per passare

io che passo per XX e mentre stringo le sue mani

che hanno odore di altre mani

Non trovo più satisfaction

non trovo più satisfaction

in questa new generation

no satisfaction

Tu che ridi e sembri iena

io che urlo e sembro scimmia

tu che incidi sulla schiena ogni tipo di avventura

io mi aggrappo ad ogni scusa

tu che “gli altri non importa

quella è la porta”

Non trovo più satisfaction

non trovo più satisfaction

in questa new generation

no satisfaction

no satisfaction

Siamo macchine perfette di parole, di saette

siamo macchine inventate da una mente un po’ animale

che un battito e un ruggito sono sempre un rituale

per chi perde e per chi vince il premio è uguale



No satisfaction

no satisfaction