L’attesissima reunion di Friends per HBO Max, rimandata ormai da un anno a causa Covid, è finalmente in corso: alcune riprese per lo show che ospiterà il cast della serie al completo sono già state realizzate ed altre ve ne saranno nelle prossime settimane per completare lo spettacolo atteso sulla piattaforma all’inizio della primavera.

Lo ha confermato una delle protagoniste: Lisa Kudrow, interprete dell’esilarante Phoebe Buffay nella sit-com di Warner Bros, ha dichiarato di aver già girato alcuni “pacchetti di cose“, spiegando che si tratta di una reunion di Friends vera e propria tra attori, senza sceneggiatura, ognuno nei panni di se stesso.

La Kudrow ne ha parlato a Rob Lowe ospite del suo podcast del 14 gennaio, confermando che la reunion di Friends è effettivamente in atto: “Lo stiamo facendo perché ho già girato qualcosina” ha dichiarato l’interprete di Phoebe, ribadendo ancora una volta che questa operazione non andrà ad influire sulla serie originale in quanto “non è un revival, non c’è una sceneggiatura, non stiamo interpretando i nostri personaggi“. Semplicemente, la Kudrow e i colleghi Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si riuniscono per parlare della serie e celebrarne l’eredità a oltre 25 anni dal debutto (e per promuovere la presenza delle 10 stagioni dell’iconica serie su HBO Max): “Siamo solo noi che stiamo insieme, il che non accade spesso e non è mai successo di fronte ad altre persone dal 2004 quando ci siamo fermati. Penso che sarà fantastico” ha affermato l’attrice.

In effetti non c’è mai stata una reunion di Friends in pubblico ad eccezione dello show-tributo al regista James Burrows del 2016, a cui però mancava Matthew Perry. In privato, invece, i sei attori si vedono quando possono, come conferma la foto con cui Jennifer Aniston ha letteralmente mandato in crash Instagram nell’ottobre 2018, quando si è iscritta alla piattaforma pubblicando la foto di una cena con le co-star.

La reunion di Friends per HBO Max non ha ancora una data d’uscita ma dovrebbe essere disponibile – purtroppo solo negli Stati Uniti – dal prossimo marzo.