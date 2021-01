In questa prima parte di gennaio 2021 assistiamo ad uno sgradito ritorno, quello delle chiamate con prefisso +44 in arrivo su molti telefoni degli italiani. Prima di specificare a quale nazione fa riferimento proprio questo codice, va sottolineato che il fenomeno descritto in questo approfondimento, ancora una volta, è quello delle ping calls, in sostanza un tentativo di raggiro.

Nel caso in cui si riceva una chiamata con prefisso +44 è bene sapere che si tratta di una telefonata proveniente dal Regno Unito. Più di qualche lettore converrà di non avere nessun contatto diretto con qualche abitante d’oltremanica e di non avere neanche alcun rapporto di lavoro che giustifichi un tentativo di contatto sempre dalla nazione della regina Elisabetta. Ebbene, questa riflessione già può essere un campanello d’allarme per farci comprendere che siamo al cospetto, invece, di un tentativo di raggiro.

Possiamo annoverare le ultime chiamate nelle cosiddette ping calls. Alcuni malfattori chiamano la vittima di turno effettuando pochi squilli o anche solo uno. Il destinatario non ha il tempo di rispondere, dunque spinto dalla curiosità ma anche di conoscere l’identità di chi ha provato a contattarlo, richiama il mittente. Qui si innesca il raggiro vero e proprio, visto che la numerazione con prefisso +44 è “speciale” perché fa scattare il costo non solo di una chiamata internazionale ma anche con maggiorazione.

Il tentativo di truffa per le chiamate con prefisso +44 è orchestrato nello stesso identico modo di quello con telefonate con prefisso della Tunisia. Vere e proprie ondate di questi raggiri si sono moltiplicate durante il corso di tutto il 2020. Con il 2021, si riparte con lo stesso identico copione ma con provenienza del contatto da altra zona geografica. La sostanza non cambia e soprattutto l’indicazione utile è la medesima: mai e poi mai ricontattare il mittente, semmai effettuare una ricerca in Google per ottenere informazioni sulla sua provenienza.