Claudio Baglioni da Fiorella Mannoia a La Musica Che Gira Intorno, nella prima puntata di venerdì 15 gennaio 2021 su Rai1. I due duettano in una serie di canzoni immortali del repertorio italiano, tra le quali alcuni pezzi proprio dell’ospite che sul finale si esibisce in solitaria presentando il nuovo disco di inediti.

Fiorella Mannoia intona Amore Bello di Claudio Baglioni prima di essere raggiunta da lui sul palco sul finale. I due duettano per pochi secondi salvo poi scegliere un’altra serie di canzoni “immortali”, che hanno fatto la storia della musica italiana e che ancora oggi continuano ad essere tra le più cantante.

Appartengono ai duetti immortali di Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni Il Cielo In Una Stanza di Gino Paoli ma anche Io Che Non Vivo Senza Te di Pino Donaggio. Baglioni però rimprovera subito la Mannoia, non appena si mette al pianoforte dopo il suo ingresso sul palco: il “cazziatone” amichevole che le rivolge è quello di aver trascurato sia l’inizio che il finale di Amore Bello, e non è per niente d’accordo sulla decisione che, ironicamente, chiede da chi sia stata presa.

Fiorella Mannoia risponde con altrettanta ironia: “Mo mi so presa pure il cazziatone da Baglioni”. “Mi sono emozionata a farla davanti a te, non è stato facile”, aggiunge, visibilmente emozionata nell’interpretare un cavallo di battaglia del collega, proprio in duetto con lui.



Tra i duetti che regalano al pubblico anche Io Che Amo Solo Te di Sergio Endrigo e Il Nostro Concerto, dall’album Anime In Gioco di Baglioni.

Prima di congedarsi, Claudio Baglioni regala un’ultima performance al pubblico di Rai1. A La Musica Che Gira Intorno canta Non So Com’è Cominciata, dall’album In Questa Storia Che è La Mia.