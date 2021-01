Grande Fratello Vip 2020 non va in onda oggi, 15 gennaio, e l’appuntamento con i fan è fissato per lunedì quando i vipponi torneranno di nuovo in onda forse per scoprire che la durante del programma sarà prolungata ancora di una settimana. In queste ore si è parlato molto del calo fisico e morale dei concorrenti soprattutto in relazione a quello che succede nel confessionale e, in particolare, con le parole della psicologa del programma che starebbe boicottando i concorrenti storici, ma perché?

Il pubblico è sempre pronto ad inveire contro la produzione di questa edizione ma, soprattutto, contro Alfonso Signorini che spesso e volentieri continua a ribadire il fatto che questa edizione porta anche la sua firma. Non sempre questo è stato positivo, non dopo tutto quello che è successo tra polemiche e attacchi in questi mesi, tant’è che il pubblico continua a chiedere a gran voce il suo addio sperando che questa edizione sia la sua ultima. Alcuni, disperati, chiedono l’arrivo di Alessia Marcuzzi o di Ilary Blasi al timone dell’edizione 2021 già annunciata, ma sarà davvero così facile?

Sembra proprio di no, non alla luce del successo dei vipponi di questa edizione e, quindi, di Alfonso Signorini che continua a portare a casa successo, sponsor e anche conferme. Rimane il fatto che il Grande Fratello Vip 2020 non va in onda oggi, 15 gennaio, e che i fan dovranno attendere lunedì per scoprire come andrà a finire la nomination tra donne e, soprattutto, se conosceremo il nome del primo finalista in vista dell’arrivo del mese di febbraio e, quindi, del giro di boa finale. Il fine settimana sta iniziando anche nella casa e tra feste e l’avvicinarsi del serale, qualcosa potrebbe scuotere gli animi dei concorrenti tra baci e liti. Cosa ci riserveranno i vipponi?