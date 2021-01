Dopo un iter tutt’altro che veloce, Google è riuscita finalmente a mettere le mani su Fitbit. L’annuncio dell’intenzione era arrivato a novembre 2019, anche se ci si mise l’Unione Europea di mezzo, avendo, giustamente, richiesto al colosso di Mountain View di preservare al massimo i dati personali degli utenti Fitbit.

Big G, dal canto suo, ha assicurato che non era affatto nei suoi piani adoperare i dati raccolti a scopi pubblicitari, e che aveva palesato la cosa dall’inizio. La notizia è arrivata in queste ore sul blog ufficiale di Google (The Keyword): Rick Osterloh, ex capo di Motorola e diretto responsabile del comparto hardware dell’azienda californiana, ha rassicurato tutti circa la protezione dei dati degli utenti Fitbit (a livello globale), ribadendo anche la volontà di mantenere vivo il principio di concorrenza nel settore. L’UE, infatti, si preoccupava che il colosso di Mountain View potesse sbarrare la strada (sottraendo le API) agli altri produttori di interloquire con gli smartphone e gli altri device equipaggiati con Android. Allo stesso modo, gli utenti Fitbit godranno ancora la libertà di poter utilizzare il dispositivo che meglio credono, senza essere costretti ad avvalersi di smartphone Android o Google Fit.

Osterloh ha anche ricordato che, al momento, nel mondo ci sono ben 29 milioni di utenti Fitbit attivi, e che si intende per il futuro realizzare nuovi dispositivi e servizi per migliorare l’esperienza generalmente offerta da questo genere di device (prettamente dedicati alla forma fisica ed alla salute). Chissà che l’acquisizione di Fitbit da parte di Google non possa aprire le porte per questi dispositivi al sistema di pagamento Google Pay (per adesso viene utilizzato Fitbit Pay, parecchio funzionale, anche se compatibile con una cerchia senz’altro più ristretta di partner). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.