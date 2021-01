Sono stati annunciati gli ospiti di Fiorella Mannoia, su Rai1 stasera con la prima puntata de La Musica Che Giro Intorno. Oggi – venerdì 15 gennaio 2021 – e il prossimo venerdì, 22 gennaio, Fiorella Mannoia sarà sul primo canale Rai per due imperdibili appuntamenti che rimettono al centro la musica, come arte costante nella vita di tutti noi.

Tanti gli ospiti di Fiorella Mannoia stasera, non solo dal mondo della musica ma anche dello spettacolo, con una sorpresa già spoilerata: la presenza di Amadeus, direttore artistico di Sanremo 2021 che potrebbe invitarla ufficialmente all’Ariston.

Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Luciano Ligabue si alterneranno sul palco del Teatro 1 di Cinecittà World, a Roma, orfano del pubblico. Duetteranno con Fiorella Mannoia e saranno protagonisti di alcuni momenti di riflessione per porre l’accento su fondamentali tematiche quotidiane.

Il titolo del nuovo show di Fiorella Mannoia omaggia Ivano Fossati e s’ispira alla canzone La Musica Che Gira Intorno ma Fossati non sarà ospite del programma né oggi né la prossima settimana. Nonostante la grande amicizia con la Mannoia, il cantante non intende prendere parte all’evento. Tra i nomi in programma per la prossima puntata emerge, invece, quello di Zucchero, anticipato dalla Mannoia nella conferenza stampa che si è tenuta con i vertici di Rai1.

Ci sarà tanta musica nello show di Fiorella Mannoia su Rai1, stasera e la prossima settimana, ma non mancheranno profondi monologhi affidati ad alcuni degli ospiti e momenti di riflessione che si alterneranno a quelli puramente artistici, duetti inediti ma magistralmente eseguiti dalla padrona di casa con i suoi ospiti.

