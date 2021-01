Fiorella Mannoia e Ligabue duettano in Metti In Circolo Il Tuo Amore a La Musica Che Gira Intorno nel corso della prima puntata del programma, su Rai1 venerdì 15 gennaio.

Flavio Insinna recita un monologo sui concerti dal vivo e sulla lunga attesa del pubblico, che aspetta ore fuori dai cancelli pur di vedere un live del proprio artista preferito. Racconta l’emozione dell’attendere ma anche quella del cancello che si apre e del primo fascio di luce che raggiunge il palco, della prima nota, della prima parola cantata, urlata, strillata in compagnia in un bagno di sudore.

I sogni e l’importanza di crederci, la musica dal vivo che estranea dal mondo reale e sospende tutto ciò che c’è fuori. Il biglietto del 1996 porta Insinna a raccontare un sogno bellissimo che parte dalle note di Ligabue.

Metti In Circolo Il Tuo Amore è la canzone che parte subito dopo. Fiorella Mannoia recupera il centro del palco prima di essere raggiunta da Luciano Ligabue, uno degli ospiti di La Musica Che Gira Intorno.

come nascono le canzoni del Liga? Lo chiede la padrona di casa, incuriosita.

“Sono del partito di Bruno Lauzi”, risponde il rocker, ovvero: quando sta bene non scrive. “Quando devi tirare un po’ le somme e sei al lavoro con te stesso”, nascono lì i suoi testi più belli.

Ligabue regala al pubblico il nuovo singolo, Volente O Nolente, in una speciale versione acustica chitarra e voce e la Mannoia lo aiuta sul finale prima di chiedergli un altro favore: Mi Ci Pulisco Il Cuore, dall’ultimo disco, 7.

“Ci abbracceremo la prossima volta”, si salutano così, prima di un autografo speciale: Ligabue firma il biglietto di Insinna di quel concerto del 1996.

Hai cercato di capire

E non hai capito ancora

Se di capire si finisce mai

Hai provato a far capire

Con tutta la tua voce

Anche solo un pezzo di quello che sei

Con la rabbia ci si nasce

O ci si diventa

E tu che sei un esperto non lo sai

Perché quello che ti spacca

Ti fa fuori dentro

Forse parte proprio da chi sei

Metti in circolo il tuo amore

Come quando dici: “Perché no?”

Metti in circolo il tuo amore

Come quando ammetti: “Non lo so”

Come quando dici: “Perché no?”

Quante vite non capisci

E quindi non sopporti

Perché ti sembra non capiscan te

Quanti generi di pesci

E che correnti forti

Perché ‘sto mare sia come vuoi te

Metti in circolo il tuo amore

Come fai con una novità

Metti in circolo il tuo amore

Come quando dici si vedrà

Come fai con una novità

E ti sei opposto all’onda

Ed è lì che hai capito

Che più ti opponi e più ti tira giù

E ti senti ad una festa

Per cui non hai l’invito

Per cui gli inviti adesso falli tu

Metti in circolo il tuo amore

Come quando dici: “Perché no?”

Metti in circolo il tuo amore

Come quando ammetti: “Non lo so”

Come quando dici: “Perché no?”