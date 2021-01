Il grande successo di Fortnite Battle Royale pare non volersi arrestare. Lo shooter multiplayer online marchiato Epic Games continua infatti ad attrarre milioni di giocatori in tutto il mondo, che si affollano sulla grande isola di gioco per combattere in singolo o a squadre. O ancora per sfoggiare le proprie skin – comprese alcune che stanno creando qualche inatteso grattacapo – nel corso dei tanti eventi a tema.

Non solo, di recente la software house americana ha arricchito l’esperienza sparacchina pure con il cosiddetto Fortnite Crew, il servizio ad abbonamento mensile lanciato solo due mesi fa e accolto subito piuttosto positivamente dalla community. Purtroppo, però, dal lancio ad oggi le problematiche sono state diverse, e risolte solo nelle ultime settimane dal team di tecnici di casa Epic Games. Per scusarsi con i propri affezionati fan, il team ha prima di tutto deciso di regalare 500 V-Buck a tutti gli utenti colpiti dai bug, ma oggi ha voluto espandere l’offerta di pace con una emote esclusiva che gli abbonati potranno sfoggiare in game. Questa è chiamata Solo per membri, e per riceverla dovete essere abbonati o abbonarvi a Fortnite Crew entro e non oltre il prossimo 15 febbraio 2021 ed effettuare l’accesso al gioco nei prossimi 30 giorni.

As a thank you, we’re granting all past, present, and new Fortnite Crew members an exclusive new emote. Login or become a Fortnite Crew member by February 15 to receive the Members Only emote. pic.twitter.com/SMKTi6QJvX — Fortnite (@FortniteGame) January 14, 2021

Se non avete mai sentito parlare di Fortnite Crew, questo è un abbonamento mensile che con circa 12 euro permette ai giocatori di ricevere ogni 30 giorni un set esclusivo di oggetti – tra skin, dorsi decorativi e picconi -, 1000 V-Buck e l’accesso al Pass Battaglia della stagione in corso. Chi deciderà di abbonarsi nel mese di gennaio 2021, poi, riceverà come regalo la skin del supereroe Green Arrow. Come è possibile leggere sul blog ufficiale del videogame, chi ha già acquistato il pass riceverà un rimborso pari a 950 V-Buck. Voi siete già abbonati al servizio di Epic o pensate di farlo in futuro? Credete che sia una buona offerta?