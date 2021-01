Al via Disincanto 3 su Netflix. La serie animata, creata dal papà de I Simpson, Matt Groening, segue le vicende di Bean, una principessa ribelle e anticonvenzionale, che fugge dal suo destino per imbarcarsi in nuove avventure seguita dall’ingenuo Elfo e dal suo demone personale Luci.

Disincanto 3 su Netflix debutta il 15 gennaio con tutti i dieci episodi della terza parte. La scorsa stagione si era conclusa con Bean e i suoi amici in balia della Regina Dagmar, nonché madre della protagonista. A giudicare dal trailer, rilasciato il mese scorso dalla piattaforma, la principessa ribelle tenterà, ancora una volta, di scappare dal suo destino. Tuttavia, quando “Il destino chiama. Il disastro risponde”, come recita lo slogan di questa stagione.

La trama di Disincanto 3 su Netflix è ancora in parte avvolta nel mistero, ma dal trailer possiamo indovinare cosa ci aspetta. Dopo essere fuggita da sua madre, Bean decide di trasferirsi da Dreamland a Steamland, un nuovo regno in cui potrà costruire il suo destino. Ma non sarà per nulla facile lasciarsi alle spalle il passato, soprattutto quando le responsabilità la chiamano, costringendola a tornare a Dreamland al fianco di suo padre, il Re Zøg.

Nel cast dei doppiatori di Disincanto 3 ritroviamo Abbi Jacobson, voce originale della Principessa Tiabeanie / “Bean”, doppiata in italiano da Rossa Caputo. La protagonista della storia è una principessa anticonvenzionale che ama bere e rifiuta di sposarsi; il personaggio di Elfo, un’ingenua creatura ottimista che ha una cotta per Bean, è doppiato in lingua originale da Nat Faxon, e in italiano da Edoardo Stoppacciaro; Eric Andre presta la voce a Luci, demone personale di Bean, doppiato in lingua italiana da Alessandro Quarta; il Re Zøg, padre di Bean nonché sovrano di Dreamland, è doppiato in originale da John DiMaggio, mentre in italiano da Stefano Thermes; infine, la Regina Dagmar, madre di Bean, è doppiata in lingua originale da Sharon Horgan, in italiano ha la voce di Roberta Pellini.

Ecco il trailer della terza parte di Disincanto:

Disincanto è la terza serie animata di Matt Groening, che in precedenza ha realizzato I Simpson (attualmente in onda con la stagione 32) e Futurama (composta da sette stagioni).