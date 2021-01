Dopo le tante offerte di fine anno tra Black Friday e festività natalizie, anche il 2021 torna a stuzzicare i portafogli degli appassionati di hi-tech. E lo fa anche con il Fuoritutto Unieuro, che continua anche in questi giorni e sarà attivo fino a prossimo 21 gennaio. Fuoritutto che, come accade da tradizione per la nota catena specializzata in elettronica di consumo, si concentra sia su articoli di diverse categorie che su specifici produttori.

Per fare un esempio, nel nuovo volantino di gennaio 2021 dedicato al Fuoritutto Unieuro – che potete consultare collegandovi subito a questo indirizzo – sono presenti interessanti sconti per gli amanti dei prodotti Apple – tra cui iPhone, Apple Watch e Mac. L’azienda della Mela capitanata da Tim Cook è presente nei listini del rivenditore prima di tutto con il richiestissimo iPhone 12 da 128 GB adibiti alla memoria di archiviazione interna, che viene proposto al prezzo di 899 euro, il 9% in meno rispetto ai 989 euro precedenti di listino. Le varianti del melafonino in sconto sono quelle di colore Nero, Bianco, (PRODUCT)RED, Verde e Blu. Il risparmio effettivo è quindi di 90 euro, assai goloso soprattutto di questi tempi. Restando nell’ambito degli iPhone, Unieuro propone anche l”iPhone Xr da 64 GB, con un taglio di prezzo dell’8%. Prezzo che passa di conseguenza a 569 euro, contro i 619 euro di listino. Non mancano pure diversi colori tra cui scegliere.

Passando agli Apple Watch, il Fuoritutto Unieuro si arricchisce con l’offerta dedicata ad Apple Watch Series 3 GPS Only da 42mm, che ora è disponibile a 239,99 euro, il 7% in meno dai 259,99 euro precedenti, mentre la variante da 38mm è passata a 209,99 euro. A chiudere, tra gli sconti troviamo anche4 l’iMac da 21,5 pollici con schermo Retina 4K, processore Intel Core i3, 8 GB di RAM, Fusion Drive da 1 TB e scheda grafica NVIDIA GeForce GT 750. Il prezzo è pari a 1499 euro. Cosa ne dite, ne approfitterete? Vi ricordiamo che da Unieuro la consegna a domicilio è gratuita, con anche il ritiro contestuale in negozio a costo zero.