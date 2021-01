Sono indicazioni concrete ed importanti quelle che abbiamo oggi 15 gennaio a proposito del Samsung Galaxy S10 e dell’aggiornamento Android 11, tutto sommato in linea con quanto vi abbiamo riportato in settimana in merito ad una rapida distribuzione del pacchetto software. Dopo una lunga fase caratterizzata dai test sul campo con l’upgrade in versione beta, pare che da alcune ore a questa parte in alcuni Paesi sia scattata la distribuzione del pacchetto software definitivo, come potremo constatare con l’approfondimento odierno.

Via alla diffusione dell’aggiornamento con Android 11 sul Samsung Galaxy S10

Come stanno esattamente le cose stamane? Secondo le informazioni raccolte stamane, grazie anche a Piunika Web, abbiamo un mini elenco di Paesi in cui l’aggiornamento Android 11 risulta effettivamente a disposizione a bordo dei Samsung Galaxy S10. A detta della fonte, l’upgrade che porta con sé anche One UI 3.0 è ora disponibile in più nazioni per la serie commercializzata poco meno di due anni fa, citando gli utenti che avrebbero iniziato a segnalare la ricezione della notifica per procedere via OTA.

Analizzando alcune delle aree in cui l’aggiornamento è stato avvistato, questo venerdì possiamo concentrarci su Panama, Bulgaria, Ungheria, Romania, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Lussemburgo e Dubai. Inutile dire che l’Italia non può godere di una corsia preferenziale, parlando di Android 11 per il Samsung Galaxy S10, in quanto qui da noi non abbiamo avuto modo di testare l’aggiornamento in versione beta. Come sempre avviene, del resto, con il produttore asiatico.

Vedremo se nel corso del fine settimana avremo i primi segnali concreti anche qui da noi, in attesa di poter testare il pacchetto software sul Samsung Galaxy S10. Qualora abbiate ricevuto notifiche utili per installare l’upgrade via OTA, non esitate neanche per un istante a commentare l’articolo qui di seguito. Ci apprestiamo a vivere giorni caldi.