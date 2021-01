Annabella Sciorra sta per tornare in tv col suo storico personaggio di Law & Order: Criminal Intent: stavolta apparrà in Law & Order: Unità Vittime Speciali nel corso della stagione 22 attualmente in onda negli Stati Uniti su NBC.

Ad annunciarlo è TVLine, che ha appreso in esclusiva la notizia dell’apparizione della Sciorra in Law & Order: Unità Vittime Speciali nel ruolo della detective Barek, già partner del detective interpretato da Chris Noth, Mike Logan, nella quinta stagione di Criminal Intent.

La Sciorra aveva lasciato la serie alla fine di quella stagione nel 2006 e quindici anni dopo si prepara a tornare nel franchise di successo di Dick Wolfe da tenente del Bronx in Law & Order: Unità Vittime Speciali. Il suo personaggio creerà una task force con il capitano Olivia Benson e l’Unità Vittime Speciali di Manhattan, unendo le forze per dare la caccia ad uno stupratore seriale che ha fatto vittime in entrambi i distretti.

Il ritorno della Sciorra in tv dovrebbe avvenire in un episodio di Law & Order: Unità Vittime Speciali in onda a febbraio su NBC (in Italia su Premium Crime dal 21 aprile 2021).

Negli ultimi anni l’attrice è apparsa nelle serie televisive Truth Be Told, Daredevil, GLOW, Luke Cage, Bull, CSI, Blue Bloods, The Good Wife. Nel decennio scorso ha fatto parte delle serie The L Word, E.R. – Medici in Prima Linea e soprattutto Criminal Intent con il ruolo di Carolyn Barek che ora si appresta a riprendere. Quello che le ha fruttato il maggior apprezzamento, però, con tanto di nomination agli Emmy Awards, è il ruolo di Gloria Trillo, amante del boss Tony, ne I Soprano della HBO. Lo scorso anno è stata una delle testimoni del processo a carico del produttore cinematografico Harvey Weinstein, la prima donna ad accusare il potente imprenditore della Miramax in un’aula di giustizia, raccontando di aver subito uno stupro 26 anni prima e aprendo così la strada a molte altre denunce di donne molestate o violentate dall’orco di Hollywood.