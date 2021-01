Era stato annunciato un po’ di tempo fa lo Xiaomi Mi Watch, finalmente arrivato anche in Italia (come da noi anticipato qualche giorno fa). Lo smartwatch può essere acquistato su mi.com, presso i Mi Store fisici e su Amazon, nelle tre colorazioni Beige, Black e Navy Blue. Il prezzo ufficiale è di 129,99 euro, ma solo per 24 ore nella giornata di oggi 15 gennaio a partire da mezzanotte è possibile portarselo a casa a 99,99 euro su mi.com e Amazon. Dispiace dovervi dire che le scorte disponibili su Amazon sono già esaurite, a dimostrazione di quanto lo smartwatch abbia convinto gli utenti.

Il dispositivo tornerà sicuramente ad occupare le pagine del noto e-commerce, non sappiamo dirvi però se al prezzo speciale di 99,99 euro, o se a prezzo pieno (129,99 euro). In ogni caso, lo Xiaomi Mi Watch inclue uno schermo AMOLED da 1.39 pollici con risoluzione pari a 454 x 454 pixel e tasto sport dedicato per avere accesso più velocemente alla rivelazione di 117 modalità di attività. Lo smartwatch vanta anche il GPS e 6 sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, della pressione dell’aria e della qualità del sonno.

La batteria del dispositivo, caratterizzata da una capacità di 420mAh, può garantire un’autonomia di 16 giorni con un solo ciclo di ricarica, che in genere impiega all’incirca due ore per essere portato a termine. Lo Xiaomi Mi Watch include anche 100 diverse watchfaces, una modalità di scatto da remoto della fotocamera dello smartphone cui è associato, le emoji native sulle notifiche ed il controllo vocale. Presenti anche il supporto ad Amazon Alexa e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Le dimensioni generali ammontano a 45,9×53,35×11,8mm, in un peso di 32 gr. Come potete immaginare, ecco spiegato il perché lo Xiaomi Mi Watch sia andato letteralmente a ruba su Amazon.