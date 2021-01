Alex Zanardi riesce ancora a stupire tutti. Il campione, prima di di Formula 1 e poi di hand byke, sta realizzando un altro miracolo. Alex Zanardi ha ritrovato la parola ed è riuscito a comunicare con medici e famiglia.

La bella notizia arriva dal centro di riabilitazione di Padova dove Alex Zanardi è ricoverato a seguito del tremendo incidente stradale del quale è rimasto vittima lo scorso 19 giugno in Val d’Orcia durante una gara di hand byke.

A rivelare gli straordinari progressi di Alex Zanardi, ritenuto praticamente spacciato dopo l’incidente in Toscana, è stata la dottoressa Federica Alemanno (leggi di più) . Sta dando buonissimi frutti la particolare tecnica definita awake surgery che punta a salvare e potenziare il residuo cognitivo dei pazienti più gravi come Zanardi.

ARTICOLI CORRELATI

La situazione resta gravissima, ma Alex Zanardi continua a lottare per conquistare la sua terza vita in virtù di una tempra inossidabile e di una volontà granitica. Dopo il tremendo incidente in Formula 1 che lo privò dell’uso delle gambe, Alex Zanardi si è reinventato come campione di hand bike fino a conquistare l’alloro olimpico. Una performance straordinaria che adesso l’amatissimo Alex Zanardi sta provando a replicare con l’ausilio delle migliori tecniche di riabilitazione, l’applicazione dei medici, il sostegno dei familiari ed il tifo di milioni di tifosi in tutto il mondo.

Anche dal web arrivano migliaia di messaggi d’incoraggiamento per Alex Zanardi, un’ondata di affetto che lo spinge verso il traguardo più importante, l’ennesimo di una vita travagliata dalle sciagure ma nobilitata da un coraggio esemplare.