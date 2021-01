Dopo la fallimentare esperienza di Chambers e la comparsata in Lovecraft Country, Tony Goldwyn è pronto al ritorno sul piccolo schermo. Questa volta, però, l’eterno presidente Fitz Grant di Scandal cambia decisamente registro. Sarà infatti protagonista di della seconda stagione di The Hot Zone, drama antologico ispirato all’omonimo bestseller di Richard Preston e trasmesso da National Geographic.

Dopo una prima stagione incentrata sulla lotta di alcuni scienziati contro l’Ebola, The Hot Zone: Anthrax riaccenderà i riflettori sul caso degli attacchi all’antrace del 2001, che causarano la morte di cinque persone e l’avvelenamento di altre 17 a una settimana esatta dagli attentati alle Torri Gemelle. La serie assumerà ancora una volta un punto di vista scientifico per narrare i tentativi di frenare la diffusione dell’antrace, soffermandosi sulle indagini del governo e dell’FBI e sull’incriminazione del principale sospettato.

Tony Goldwyn interpreterà Bruce Ivins, un microbiologo coinvolto suo malgrado nella caccia al killer dell’antrace. Se in principio spiccherà per la sua utile collaborazione con l’FBI, nel tempo le sue paraonie e la sua instabilità crescente metteranno in luce dettagli sempre più preoccupanti e problematici.

Al suo fianco ci sarà Daniel Dae Kim (Lost, New Amsterdam) nei panni di Matthew Ryker, un agente dell’FBI specializzato in microbiologia. Poche settimane dopo gli attentati alle Torri Gemelle, metterà a rischio la propria carriera per tentare di convincere i piani alti del bureau del potenziale pericolo di un altro tipo di attacco.

Tony e Daniel sono entrambi degli attori straordinariamente versatili e tridimensionali, che apporteranno complessità e profondità ai rispettivi personaggi, è stato il commento di Carolyn Bernstein di National Geographic riportato dall’Hollywood Reporter. Non vediamo l’ora di vederli splendere in questo thriller scientifico così spaventoso, autentico e puntuale.

Per Kelly Souders e Brian Peterson, showrunner di The Hot Zone: Anthrax, Tony Goldwyn e Daniel Dae Kim sono attori di eccezionale profondità, un duo perfetto per addentrarsi nelle mille svolte degli attacchi mortali che hanno gettato gli Stati Uniti nel panico.

Le riprese della seconda stagione di The Hot Zone dovrebbero svolgersi a Toronto entro il primo trimestre del 2021.